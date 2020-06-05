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05.06.2020 07:56
Рубрика: В мире

В больницах Уханя не осталось пациентов с COVID-19

В китайском городе Ухань (провинция Хубэй) из больницы выписали последних трех пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил городской комитет по вопросам здравоохранения.

Жители Уханя благодарны Си Цзиньпину за поддержку

"В больницах Уханя вновь нет пациентов с COVID-19", - цитирует РИА Новости сообщение властей. Также, по состоянию на первое июня в районе Дунсиху, который ранее был признан зоной среднего риска, в течение двух недель не было выявлено новых случаев заражения, поэтому уровень эпидемиологической угрозы был понижен со среднего до низкого. Теперь все городские районы Уханя - зоны с низким уровнем угрозы.

В Ухане девятого мая был выявлен новый случай заражения коронавирусом, а также 16 бессимптомных носителей. Это произошло впервые после долгого перерыва - с четвертого апреля не было информации о новых больных, 18 апреля город был признан районом с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы Уханя выписали последнего пациента с коронавирусной инфекцией.

После выявления новых случаев инфицирования власти Уханя приняли решение провести скрининг всего населения на COVID-19. Тестирование проводилось бесплатно, принять в нем участие мог каждый желающий. Специалисты протестировали более 9,89 миллиона человек и выявили 300 бессимптомных носителей.

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