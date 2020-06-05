В больницах Уханя не осталось пациентов с COVID-19

В китайском городе Ухань (провинция Хубэй) из больницы выписали последних трех пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил городской комитет по вопросам здравоохранения.

"В больницах Уханя вновь нет пациентов с COVID-19", - цитирует РИА Новости сообщение властей. Также, по состоянию на первое июня в районе Дунсиху, который ранее был признан зоной среднего риска, в течение двух недель не было выявлено новых случаев заражения, поэтому уровень эпидемиологической угрозы был понижен со среднего до низкого. Теперь все городские районы Уханя - зоны с низким уровнем угрозы.

В Ухане девятого мая был выявлен новый случай заражения коронавирусом, а также 16 бессимптомных носителей. Это произошло впервые после долгого перерыва - с четвертого апреля не было информации о новых больных, 18 апреля город был признан районом с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы Уханя выписали последнего пациента с коронавирусной инфекцией.

После выявления новых случаев инфицирования власти Уханя приняли решение провести скрининг всего населения на COVID-19. Тестирование проводилось бесплатно, принять в нем участие мог каждый желающий. Специалисты протестировали более 9,89 миллиона человек и выявили 300 бессимптомных носителей.