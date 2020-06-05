В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом

В ситуации с коронавирусом в России наступил перелом, рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

"У нас продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Нам удалось переломить ситуацию, но тем не менее мы продолжаем оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, число пациентов, у которых фиксируется коронавирусная инфекция, ежедневно увеличивается", - отметил замминистра на заседании круглого стола "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы".

По последним данным, в России выявлено около 450 тыс. случаев заболевания коронавирусом, из них 5528 привели к летальным исходам. Число выздоровевших достигло 212,6 тыс. человек.