Владелец Volkswagen Golf не позволил утонуть своей машине

На побережье британского города Уитстабл прибыл мужчина на Volkswagen Golf. Он планировал выгрузить гидроцикл и погонять на нём, но его планы нарушила огромная волна.

Огромная - это не преувеличение, если она смогла утащить за собой целый Volkswagen Golf. Автомобиль уплывал от берега всё дальше, но хозяин не решился оставить свой автомобиль в беде и сиганул в воду, чтобы его спасти. Он схватился за машину и не решался отпустить её, надеясь на чудесное спасение.

Чудо явилось в виде молодого парня на Nissan Navara. Уплывающий Golf прицепили к пикапу тросом и вытянули на берег. Мероприятие по спасению заняло порядка 15 минут.

О последствиях водных процедур для хэтчбека Volkswagen не сообщается.