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05.06.2020 16:05
Рубрика: Легковые авто

Владелец Volkswagen Golf не позволил утонуть своей машине

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с видео с facebook.com Фото: скриншот с видео с facebook.com
Фото: скриншот с видео с facebook.com

На побережье британского города Уитстабл прибыл мужчина на Volkswagen Golf. Он планировал выгрузить гидроцикл и погонять на нём, но его планы нарушила огромная волна.

Фото: скриншот с youtube.com
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Огромная - это не преувеличение, если она смогла утащить за собой целый Volkswagen Golf. Автомобиль уплывал от берега всё дальше, но хозяин не решился оставить свой автомобиль в беде и сиганул в воду, чтобы его спасти. Он схватился за машину и не решался отпустить её, надеясь на чудесное спасение.

Чудо явилось в виде молодого парня на Nissan Navara. Уплывающий Golf прицепили к пикапу тросом и вытянули на берег. Мероприятие по спасению заняло порядка 15 минут.

О последствиях водных процедур для хэтчбека Volkswagen не сообщается.

#Volkswagen