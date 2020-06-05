Постановление правительства Вологодской области от 5 июня 2020 года № 645 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства области"

Правительство области постановляет:

1. Внести в абзац пятый пункта 4 постановления Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области" изменение, исключив слово "кладбищ,".

2. Внести в пункт З2 постановления Правительства области от 27 марта 2020 года № 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19" изменение, дополнив абзацем следующего содержания:

"; посещения кладбищ".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.Кувшинников







