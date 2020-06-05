ВОЗ: Отказ от вакцинации от COVID-19 станет опасным явлением

Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что Россия достигла плато по распространению коронавируса, а также подчеркнули, что защититься от угрозы новой волны эпидемии можно с помощью вакцинации.

Уже две недели цифры оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 показывают, что экспоненциальный рост числа выявленных случаев приостановлен. Согласно официальным данным, число зараженных в нашей стране стабильно не превышает 9000 человек в сутки.

"В настоящее время Россия показывает плато", - так прокомментировала эпидситуацию в нашей стране официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге в Женеве. Она также отметила, что в стране осуществляется широкий охват населения тестированием на наличие инфекции.

В свою очередь представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что отказ от вакцинации от новой инфекции станет опасным явлением. Вуйнович неоднократно высказывала опасения в связи с тем, что в последние годы во многих странах, включая и Россию, бурно развивается антипрививочное лобби. Она говорила, что несмотря на все усилия ВОЗ и медиков разных стран, по-прежнему многие люди отказываются от прививок, это может привести к возвращению и новым вспышкам опасных инфекций. В качестве примера можно привести резкий рост заболеваемости корью в Европе и других странах.

Сейчас, хотя вакцина против нового коронавируса еще не изобретена, уже раздаются голоса против вакцинации. Это опасно, подчеркнула Вуйнович. Она также отметила, что ВОЗ сделает все, чтобы вакцина была доступна в разных странах.