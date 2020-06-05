ВОЗ: Россия достигла плато по коронавирусу

Тем не менее, по ее словам, в стране еще выявляется много новых случаев инфицирования. Такая же ситуация и в других странах. Пока нет ни одной страны, которая бы полностью победила вирус. Поэтому важно соблюдать все меры безопасности.

"Россия делает огромное количество тестов, что замечательно. И это одна из причин, по которой выявляются случаи заражения", - отметила Харрис, сообщают РИА Новости.

Она уточнила, что перед проведением массовых мероприятий ВОЗ советует провести оценку рисков и проработать, как все сделать безопасно, чтобы предотвратить передачу вируса.

Ранее в интервью "Российской газете" представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что Россия предприняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны. "Мы ничего не рекомендовали вашей стране. Но ваша страна имеет очень сильную эпидемиологию/эпидемиологическую службу и сразу начала заниматься сдерживанием вируса. Это помогло предотвратить вспышку внутри страны. Очень важно отметить, что благодаря грамотным действиям эпидемиологической службы ваша система здравоохранения не оказалась перегруженной. Хватает и оборудования для искусственной вентиляции легких, и больничных коек. И меры изоляции сыграли свою роль. Благодаря этому мы надеемся, что снижение заболеваемости будет устойчивым", - подчеркнула представитель ВОЗ.