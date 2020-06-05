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Рубрика: В мире

ВВС США: На орбите обломки бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров

Обломки топливного бака разгонного блока "Фрегат-СБ", взорвавшегося в мае на околоземной орбите, разлетелись на тысячи километров. Такие данные опубликованы на специализированном сайте ВВС США.

Фото: iStock
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Американские военные внесли в каталог космических объектов 36 из 65 обломков. Все они сейчас находятся на орбитах с минимальными высотами от 336 до 672 км и максимальными - от 2570 до 5100 км, пишет РИА Новости.

Ранее один из ведущих экспертов космической отрасли, научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что эти обломки не несут реальной угрозы Международной космической станции. По его словам, это лишь небольшая добавка к тем обломкам, которые уже летают. "С математической точки зрения риск повышается, с практической - не особо", - отметил ученый.

Разгонный блок "Фрегат-СБ" использовался в 2011 году при выводе на орбиту астрофизического спутника "Спектр-Р". По информации "Роскосмоса", разрушение сбрасываемых баков произошло восьмого мая в акватории Индийского океана. В этот момент они находились на орбите с параметрами 3606 км на 422 км.

В мире США Общество Космос

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