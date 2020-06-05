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Рубрика: В мире

Вывозной рейс вернет в Москву россиян из Бразилии, Аргентины, Чили и Кубы

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самолет из России с бразильцами на борту приземлился в Сан-Паулу. В списках пассажиров 63 человека, в том числе и трое россиян, проживающих в Бразилии. Этот же рейс пятого июня заберет россиян, которые не смогли улететь из Латинской Америки из-за ситуации с коронавирусом.

Более 20 тысяч россиян вернулись в Россию из-за границы

"Большинство бразильцев, прилетевших домой - студенты различных российских вузов. Этот же самолет теперь вернет домой россиян. По пути следования предусмотрены остановки в столицах других латиноамериканских государств, чтобы забрать граждан РФ", - со ссылкой на посольство Бразилии в Москве сообщает ТАСС.

Самолет полетит по маршруту: Сан-Паулу - Буэнос-Айрес - Сантьяго - Гавана - Москва. Ранее вывозными рейсами в Россию уже вернулись наши соотечественники из Венесуэлы, Доминиканской Республики, Колумбии и Перу.

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