Знаменитый хоррор Хидэо Кодзимы воссоздали в Half-Life: Alyx

Знаменитая P.T. от Хидэо Кодзимы даже не была полноценной игрой в привычном смысле этого слова, что, впрочем, не мешает ей занимать верхние строчки в различных топах и рейтингах самых страшных хорроров за всю историю.

К сожалению, из-за разногласий Гения с издателем Konami в настоящее время практически нереально получить рабочую версию проекта.

Исправить ситуацию решился энтузиаст из Великобритании с ником AmbientDruth. Вооружившись обширным инструментарием в мастерской Steam, он начал разрабатывать VR-модификацию P.T. на основе Half-Life: Alyx.

Таким образом и без того криповое приключение в виртуальной реальности грозит стать еще более жутким.

Стоит отметить, что проект еще находится в стадии активной разработки. Автор обещает в будущем улучшить качество текстур и сделать контент еще более похожим на оригинал.

Ознакомиться с текущей версией можно уже сейчас. Сама модификации бесплатна, но для ее установки нужна полная версия Half-Life: Alyx.