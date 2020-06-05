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Знаменитый хоррор Хидэо Кодзимы воссоздали в Half-Life: Alyx

Текст:   Богдан Бобров
05.06.2020,  
16:30
Фото: Steam Фото: Steam
Фото: Steam

Знаменитая P.T. от Хидэо Кодзимы даже не была полноценной игрой в привычном смысле этого слова, что, впрочем, не мешает ей занимать верхние строчки в различных топах и рейтингах самых страшных хорроров за всю историю.

К сожалению, из-за разногласий Гения с издателем Konami в настоящее время практически нереально получить рабочую версию проекта.

Исправить ситуацию решился энтузиаст из Великобритании с ником AmbientDruth. Вооружившись обширным инструментарием в мастерской Steam, он начал разрабатывать VR-модификацию P.T. на основе Half-Life: Alyx.

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Таким образом и без того криповое приключение в виртуальной реальности грозит стать еще более жутким.

Стоит отметить, что проект еще находится в стадии активной разработки. Автор обещает в будущем улучшить качество текстур и сделать контент еще более похожим на оригинал.

Ознакомиться с текущей версией можно уже сейчас. Сама модификации бесплатна, но для ее установки нужна полная версия Half-Life: Alyx.

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