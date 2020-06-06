Александр Новак: Нефтяной рынок по-прежнему нуждается в поддержке

Спрос на нефть в мире начал восстанавливаться благодаря сделке ОПЕК+ и постепенному снятию карантинных ограничений, но рынок по-прежнему хрупок и нуждается в поддержке, заявил глава Минэнерго России Александр Новак в начале онлайн-заседания министерского комитета ОПЕК+, видео трансляцию которой ведет сайт ОПЕК.

Министр подчеркнул, что совместные действия участников ОПЕК+ позволили не допустить серьезных последствий самого значительного падения спроса на нефть в мире. Глава российского ведомства отметил, что сейчас, как никогда, важно, чтобы все участники сделки на 100% выполняли свои обязательства.

Чуть ранее сегодня комитет ОПЕК поддержал продление максимальных условий сокращения добычи по сделке ОПЕК+, суммарно, на 9,7 млн баррелей в сутки, до конца июля. Окончательное решение будет принято по итогам министерской встречи ОПЕК+.