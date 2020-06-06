Болсонару: Бразилия может выйти из ВОЗ вслед за США

Бразилия может прекратить сотрудничество во Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом предупредил президент Жаир Болсонару.

По словам бразильского лидера, США вышли из ВОЗ, и Бразилия также рассматривает такую возможность в будущем, пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство France-Presse. При этом Болсонару выдвинул условие: либо ВОЗ работает без идеологической предвзятости, либо Бразилия "тоже уходит".

Напомним, в конце мая президент США Дональд Трамп объявил, что США прекращают все отношения с ВОЗ, которая якобы продемонстрировала неэффективность на фоне стремительного распространения в мире COVID-19. По словам главы Белого дома, средства американских налогоплательщиков будут направлены в другие международные организации, которые также занимаются проблемами здравоохранения.