Бразилия может покинуть ВОЗ по примеру США

Новости

В Уфе пьяный водитель укусил инспектора ГИБДД 09:02
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Гаваны в Москву 08:42
В Башкирии арестовали выбросившую младенца в мусорку женщину 08:40
На Камчатке умер один из оставленных родителями без присмотра младенцев 08:40
В Приморье спасли застрявшего на мелководье серого дельфина 08:03
Пушков оценил заявление Германии о пошлинах на газ из США 08:01
В Нью-Йорке двух полицейских отстранили за жестокие методы работы 07:55
Болсонару: Бразилия может выйти из ВОЗ вслед за США 07:26
Медики Сингапура отказались от гидроксихлорохина при лечении COVID-19 06:51
Японский врач оценил вероятность второй волны коронавируса в 90% 06:34
В Приморье снят еще один ряд ограничений в связи с COVID-19 06:23
В США небольшой самолет попал в шторм и разбился 06:13
Стало известно о новой схеме мошенничества с "перерасчетом пенсий" 06:11
В компании Facebook удалили аккаунты с пропагандой расового неравенства 05:49
В Читу прибыли военные для развертывания полевого госпиталя 05:48
Гастроэнтеролог рассказал о первом сигнале рака кишечника 05:41
НАСА заключило контракт на создание жилого блока окололунной станции 05:22
В ЧАО начался прием заявок на голосование по поправкам в Конституцию 05:00
Трамп: В США готовы более двух миллионов доз вакцины от COVID-19 04:47
В Калифорнии полицейских больше не будут учить удушающим захватам 04:27
В Находке смягчен режим по COVID-19, но сохранены санитарные требования 04:18
Эксперт сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах 03:55
Страны G20 выделят более 21 миллиарда долларов на борьбу с COVID-19 03:49
США пообещали новые санкции за поставки топлива в Венесуэлу 03:17
Франция объявила о ликвидации лидера "Аль-Каиды" в Северной Африке 03:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
06.06.2020 08:35
Рубрика: В мире

Бразилия может покинуть ВОЗ по примеру США

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Президент Бразилии Жаир Болсонаро пригрозил в пятницу, что страна может покинуть Всемирную организацию здравоохранения вслед за США. Причиной этого является якобы идеологическая предвзятость этой международной организации.
Фото: AFP/EVARISTO SA Фото: AFP/EVARISTO SA
Фото: AFP/EVARISTO SA

Со времен предвыборной кампании 2018 года Жаир Болсонаро прославился по всему миру как "тропический Трамп". Это звание президент Бразилии старательно поддерживает, копируя решения Трампа для бразильских реалий.

США передали Бразилии два миллиона доз гидроксихлорохина

"США вышли из ВОЗ, и мы изучаем возможность сделать это в будущем. Или ВОЗ работает без идеологического уклона, или мы тоже выходим. Нам не нужны люди там, чтобы раздавать нам здесь глупые советы с области здравоохранения", - заявил Болсонаро в пятницу.

На этом фоне многие бразильские регионы начали поэтапное снятие наложенные ранее ограничений, хотя ситуация с коронавирусом здесь продолжает оставаться сложной. По данным министерства здравоохранения, за последние 24 часа в стране выявлена 31 тысяча новых случаев заражения COVID-19, вирус найден у 1005 погибших. За весь период пандемии коронавирусом в стране заболели более 645 тысяч человек, более 35 тысяч бразильцев скончались. Согласно рейтингу Университета Джонса Хопкинса, по показателю смертности Бразилия на этой неделе обогнала Италию и заняла третье место, оставив впереди только США и Великобританию.

В мире Южная Америка Бразилия Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Стало известно о новой схеме мошенничества с "перерасчетом пенсий"
МИД пообещал адекватно ответить на высылку российских дипломатов из Праги
ВОЗ пересмотрела мнение об использовании масок
В посольстве РФ ответили на призыв США "уйти с Ближнего Востока"
Северный флот станет отдельной военно-административной единицей в 2021 году
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии