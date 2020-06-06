Бразилия может покинуть ВОЗ по примеру США

Президент Бразилии Жаир Болсонаро пригрозил в пятницу, что страна может покинуть Всемирную организацию здравоохранения вслед за США. Причиной этого является якобы идеологическая предвзятость этой международной организации.

Со времен предвыборной кампании 2018 года Жаир Болсонаро прославился по всему миру как "тропический Трамп". Это звание президент Бразилии старательно поддерживает, копируя решения Трампа для бразильских реалий.

"США вышли из ВОЗ, и мы изучаем возможность сделать это в будущем. Или ВОЗ работает без идеологического уклона, или мы тоже выходим. Нам не нужны люди там, чтобы раздавать нам здесь глупые советы с области здравоохранения", - заявил Болсонаро в пятницу.

На этом фоне многие бразильские регионы начали поэтапное снятие наложенные ранее ограничений, хотя ситуация с коронавирусом здесь продолжает оставаться сложной. По данным министерства здравоохранения, за последние 24 часа в стране выявлена 31 тысяча новых случаев заражения COVID-19, вирус найден у 1005 погибших. За весь период пандемии коронавирусом в стране заболели более 645 тысяч человек, более 35 тысяч бразильцев скончались. Согласно рейтингу Университета Джонса Хопкинса, по показателю смертности Бразилия на этой неделе обогнала Италию и заняла третье место, оставив впереди только США и Великобританию.