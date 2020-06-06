Эксперты назвали преимущества и недостатки нового Kia XCeed

Купе-кроссовер Kia XCeed, разработанный специально для европейского рынка, недавно появился и в России. Новинка с броским дизайном получила мощные турбодвигатели и премиальные опции, но в нынешних рыночных условиях это не сулит ей большой успех.

Заткнуть дырки

Компания Kia, которая и без того предлагает одну из самых широких модельных линеек в нашей стране, нашла для себя новую нишу и вывела на российский рынок купе-кроссовер XCeed. Среди моделей SUV он займет место между практичным компактным кроссовером Seltos и более комфортным Sportage. При этом XCeed, который играет в том же сегменте C-SUV, что и Sportage, должен стать, как говорят в Kia, его полной противоположностью.

Так, новинка позиционируется как спортивная альтернатива традиционным автомобилям категории SUV. Дизайн Kia XCeed выполнен в стилистике европейских купе с характерно ниспадающей линией крыши.

Сочетание увеличенного дорожного просвета и установленной ниже подушки сиденья водителя создает более спортивную посадку за рулем по сравнению с типичным кроссовером. Разработанный на легковой платформе, XCeed за счет меньшего веса и отсутствия полного привода обладает лучшей разгонной динамикой и управляемостью, характерной для хэтчбеков. А благодаря оснащению двигателями с турбонаддувом он также является одним из наиболее экономичных среди конкурентов.

По словам директора по развитию дилерского бизнеса автохолдинга "Максимум" Александра Кустова, новый XCeed введен для того, чтобы укрепить позиции Kia исключительно в сегменте C-SUV, где марка до этого была представлена только кроссовером Sportage с долей 14%, в то время как в сегменте легковых автомобилей C-класса модели Ceed и Cerato занимают 36% всех продаж.

Ставка на молодежь

В свою очередь, консультант компании Simon-Kucher & Partners Иван Кондратенко считает, что Kia XCeed, как модель в популярном сегменте SUV от лидера среди иностранных брендов, будет конкурировать, прежде всего, с другими кроссоверами Kia - Sportage и Seltos, даже несмотря на то, что эти три модели несколько отличаются друг от друга технически и идеологически. При этом на фоне конкурентов по бренду XCeed смотрится свежо и молодежно, поэтому свою долю новых покупателей он привлечет, прежде всего в молодежном сегменте.

Действительно, в качестве целевой аудитории новинки в компании Kia рассматривают современных жителей городов в возрасте от 35 лет, которые выбирают кроссовер на каждый день. При этом комплектации Luxe, Prestige и Premium+ больше ориентированы на автоледи - они комплектуются 140-сильным турбодвигателем 1.4 T-GDI и могут иметь в оснащении такие опции, как интеллектуальная система автоматической парковки и интеллектуальная система открывания багажника с электроприводом. А вот драйверская версия Premium, которой положен турбированный мотор 1.6 T-GDI мощностью 200 л.с., должна стать выбором мужской аудитории, и та же интеллектуальная система автоматической парковки здесь уже не предлагается.

"Основная целевая аудитория Kia XCeed - это молодые люди в возрасте 30-40 лет, для которых принципиален стильный внешний вид, премиальные опции и хорошая динамика. В отличии от классического хэтчбека Ceed, новинка будет доступна только с самыми мощными двигателями в семействе и с опциями, которых нет в хэтчбеке, что позволит привлечь к данной модели новых клиентов", - говорит генеральный директор АвтоСпецЦентр Kia Север Заур Цохолов.

Четвертый - не лишний?

Новый Kia XCeed завершает формирование семейства Ceed, которое уже включает пятидверный хэтчбек Ceed, универсал Ceed Sportswagon (SW) и ProCeed с кузовом shooting brake. При этом купе-кроссовер получил полностью переработанный кузов - от пятидверного хэтчбека ему достались только передние двери. Вместе с тем XCeed несколько превосходит своего "ближайшего родственника" по габаритам, что положительно сказалось и на объеме багажника. Среди отличий новинки от остальных моделей семейства Ceed стоит также отметить увеличенный дорожный просвет и оригинальные настройки подвески.

"Сравнивая потенциал нового купе-кроссовера и уже существующих хэтчбека и универсала Ceed, считаю, что новинка не сможет заметно пошатнуть их позиции. XCeed подороже, хотя и с лучшим оснащением, но мы знаем, что в последние годы, а особенно теперь, в ситуации пандемии, покупатели если и будут задумываться о покупке автомобиля, то станут считать каждую копейку", - рассуждает Иван Кондратенко.

По оценкам Заура Цохолова, в продажах семейства Ceed купе-кроссовер, скорее всего, займет место между моделями Proceed и Ceed SW из-за уникальной совокупности характеристик.

Стоимость Kia XCeed в стартовой комплектации Luxe составляет 1 499 900 рублей. В топовой версии Premium новый купе-кроссовер обойдется уже в 2 039 900 рублей. Учитывая, что Luxe является средней комплектацией в иерархии Kia, в компании не исключают появления более доступных версий XCeed, если этого потребует спрос. А вот дизельный двигатель, доступный для модели в Европе, на российском рынке предлагать не планируется, учитывая что дизельные модификации в этом сегменте у нас плохо продаются.

"Относительно цены автомобиля можно сказать, что она максимально приближена к стратегическим конкурентам, таким как Toyota C-HR и DS 4 Crossback, однако по техническим характеристикам XCeed схож с BMW X2, Mercedes-Benz GLA и Lexus UX, но значительно ниже их стоимости, что делает его доступнее для покупателя", - констатирует Александр Кустов.