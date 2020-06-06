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Рубрика: В мире

Facebook примет меры по борьбе с расизмом после гибели Флойда

Текст: Александр Саможнев
Атланта. Фото: REUTERS/Dustin Chambers Атланта. Фото: REUTERS/Dustin Chambers
Атланта. Фото: REUTERS/Dustin Chambers

Исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг пообещал пересмотреть политику социальной сети, которая привела к решению не смягчать противоречивые сообщения, опубликованные президентом США Дональдом Трампом, сообщает портал economictimes.com.

Объявление, которое пришло в форме письма сотрудникам, направлено на то, чтобы подавить гнев внутри компании, который был настолько суровым, что заставил некоторых уйти. Возмущение было вызвано отказом Facebook удалять или отмечать последние сообщения Трампа.

Фото: twitter.com/mauerpark
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"Нам еще далеко до преодоления расовой несправедливости в Америке и во всем мире, и у всех нас есть ответственность и возможность изменить это. Я верю, что наши платформы будут играть в этом позитивную роль", - отметил Цукерберг.

По его словам, администрация компании рассматривает возможность изменения правил размещения "угроз применения силы властями". Речь идет о "чрезмерном применении силы полицией", а также ситуаций с "продолжающимися гражданскими беспорядками или конфликтов с применением насилия". Причем, не будет никаких исключений для политиков или журналистов. Напомним, сотрудники компании устроили виртуальную акцию протеста в связи с решением Цукерберга оставить публикацию Трампа о протестующих в Миннеаполисе.

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