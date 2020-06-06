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Рубрика: В мире

Франция объявила о ликвидации лидера "Аль-Каиды" в Северной Африке

Лидер запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида" в Северной Африке Абдельмалек Друкдаль нейтрализован на севере Мали в ходе спецоперации. Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.

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По ее словам, операция проводилась третьего июня французскими военными при поддержке партнеров. Был ликвидирован не только эмир "Аль-Каиды в странах исламского Магриба", а также многие люди из его окружения, пишет РИА Новости. По данным Парли, Друкдаль руководил бандами террористов в Северной Африке и в районе Сахеля.

Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении американскими военными Касима ар-Райми, основателя и лидера "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове. Хозяин Белого дома пообещал продолжить выслеживать и уничтожать террористов.

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