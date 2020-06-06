Гастроэнтеролог рассказал о первом сигнале рака кишечника

Американские медики из клиники Майо заявили, что в последнее время колоректальный рак - злокачественное новообразование толстого кишечника - стал второй по частоте причиной смерти от онкологии в США. На первом месте рак легких. Об этом пишет Medicalxpress.

Примерно такая же ситуация и во всем мире. Например, три года назад стало известно, что колоректальный рак вышел на второе место по количеству смертей и в России. О сложной ситуации сообщили в ФГБУ "МНИОИ имени Герцена".

Между тем, заболевание поддается лечению, особенно если диагностируется на ранней стадии, пояснил гастроэнтеролог клиники Майо Джон Кисиэль. Специалист рассказал о самом распространенном симптоме недуга.

- Пациенты испытывают боли в животе. Растущая опухоль мешает нормальному функционированию кишечника. В результате появляется дискомфорт, - отметил доктор.

По его словам, современные стратегии системы здравоохранения нацелены на то, чтобы люди обследовались до появления симптомов. Как правило, это касается пациентов в возрасте после 45 лет.

"Золотым стандартом" диагностики предраковых заболеваний является эндоскопическая колоноскопия. Процедура позволяет вовремя обнаружить опухоль, сразу же взять биопсию и даже "провести лечебные манипуляции", отметили специалисты.