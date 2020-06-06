Японский врач оценил вероятность второй волны коронавируса в 90%

Вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции составляет около 90%. Такое мнение высказал врач-инфекционист из Японии Акихиро Сато.

По его словам, очень сложно определить, когда она придет. Скорее всего, это будет осенью или зимой, но может случиться уже в июле или августе, пишет РИА Новости. Сато не согласен с тем, что летом вирус может исчезнуть. Он напомнил, что в Таиланде и Бразилии заражения происходят, несмотря на жару. "Думаю, что температура воздуха или влажность здесь ни при чем", - выразил мнение врач.

Ранее заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова заявила, что точный срок наступления второй волны коронавируса будет зависеть от погодных условий этим летом. Предполагается, что она будет слабее первой, так как часть россиян к этом времени успеет переболеть. Однако избежать повторного прихода Covid-19 практически невозможно из-за новизны вируса и низкой доли людей с иммунитетом.