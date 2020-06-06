Новости

В Нью-Йорке двух полицейских отстранили за жестокие методы работы 07:55
Болсонару: Бразилия может выйти из ВОЗ вслед за США 07:26
Медики Сингапура отказались от гидроксихлорохина при лечении COVID-19 06:51
Японский врач оценил вероятность второй волны коронавируса в 90% 06:34
В Приморье снят еще один ряд ограничений в связи с COVID-19 06:23
В США небольшой самолет попал в шторм и разбился 06:13
Стало известно о новой схеме мошенничества с "перерасчетом пенсий" 06:11
В компании Facebook удалили аккаунты с пропагандой расового неравенства 05:49
В Читу прибыли военные для развертывания полевого госпиталя 05:48
Гастроэнтеролог рассказал о первом сигнале рака кишечника 05:41
НАСА заключило контракт на создание жилого блока окололунной станции 05:22
В ЧАО начался прием заявок на голосование по поправкам в Конституцию 05:00
Трамп: В США готовы более двух миллионов доз вакцины от COVID-19 04:47
В Калифорнии полицейских больше не будут учить удушающим захватам 04:27
В Находке смягчен режим по COVID-19, но сохранены санитарные требования 04:18
Эксперт сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах 03:55
Страны G20 выделят более 21 миллиарда долларов на борьбу с COVID-19 03:49
США пообещали новые санкции за поставки топлива в Венесуэлу 03:17
Франция объявила о ликвидации лидера "Аль-Каиды" в Северной Африке 03:15
Вывозной рейс для застрявших в Мексике россиян намечен на седьмое июня 02:55
Макрон и Си Цзиньпин по телефону обсудили планы совместной работы 02:35
В посольстве РФ ответили на призыв США "уйти с Ближнего Востока" 02:31
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области 01:53
Захарова рассказала о росте числа желающих покинуть США россиян 01:51
В Калифорнии загорелся распределительный центр компании Amazon 01:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
06.06.2020 06:34
Рубрика: Общество

Японский врач оценил вероятность второй волны коронавируса в 90%

Фото: AFP/Gregg Newton Фото: AFP/Gregg Newton
Фото: AFP/Gregg Newton

Вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции составляет около 90%. Такое мнение высказал врач-инфекционист из Японии Акихиро Сато.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
ВОЗ: Вторая волна коронавируса может быть разрушительной

По его словам, очень сложно определить, когда она придет. Скорее всего, это будет осенью или зимой, но может случиться уже в июле или августе, пишет РИА Новости. Сато не согласен с тем, что летом вирус может исчезнуть. Он напомнил, что в Таиланде и Бразилии заражения происходят, несмотря на жару. "Думаю, что температура воздуха или влажность здесь ни при чем", - выразил мнение врач.

Ранее заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова заявила, что точный срок наступления второй волны коронавируса будет зависеть от погодных условий этим летом. Предполагается, что она будет слабее первой, так как часть россиян к этом времени успеет переболеть. Однако избежать повторного прихода Covid-19 практически невозможно из-за новизны вируса и низкой доли людей с иммунитетом.

Общество Здоровье В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Минздрав: Только некоторым водителям потребуется сдать анализы для справки
МИД пообещал адекватно ответить на высылку российских дипломатов из Праги
Стало известно о новой схеме мошенничества с "перерасчетом пенсий"
Путин поручил взять под полный контроль ситуацию в Норильске
В посольстве РФ ответили на призыв США "уйти с Ближнего Востока"
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря