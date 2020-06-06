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06.06.2020 13:18
Рубрика: Digital

Исследование: составлен топ новых слов за последние 10 лет

Текст: Иван Черноусов
Ко Дню русского языка аналитики "Яндекса" составили топ новых слов за последние 10 лет по данным поисковых запросов. В списке оказались самые популярные новые слова, о которых в данный год спрашивали как минимум в 10 раз чаще, чем в предыдущий (исследование есть у "РГ")
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: EPA/ROBYN BECK
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В 2020 году по данным экспертов самыми популярными словами стали: "ауф", "локдаун" и "падра". Годом ранее в топе были замечены "вислово", "фудпорн" и "бумер". В 2018 люди искали что такое "сквиши, "хайли лайкли" и "чуится". В 2017 самыми популярными неологизмами стали "хайп", "спиннер", "эщкре". В 2016 россияне искали кто такие "вейперы", что такое "дратути" и "брексит". В 2015 в топ 3 поиска вошли "кек", "скр" и "ничоси".

По топу можно проследить, какие новые явления и мода отражаются в языке. Например, термин "селфи" обрел популярность всего лишь шесть лет назад - в 2014 году. В этом же году люди искали "титушки" и "лифтбек". В 2013 - "лалка", "френдзона" и "лойс". А термин "ультрабук" стал популярен в 2012 году. Тогда же в моду вошли "слоупок" и "репост". В 2011 топ возглавили "ванилька", "свэг" и "ретвитнуть".

Аналитики также подсчитали, происхождением каких слов люди интересовались в поиске Яндекса чаще всего за последний год. На первом месте оказалось слово "Русь", в топ-3 также попали слова "работа" и "спасибо". В этом списке тоже можно увидеть влияние времени: в топе оказались особенно актуальные сегодня слова "карантин" и "врач".

В День русского языка, который отмечается в день рождения Пушкина, Яндекс также запустил в Алисе обновленный навык "Отвечает Пушкин". Алиса отвечает словами поэта на самые разные вопросы о будущем, например "какое будет лето?" или "в чем смысл жизни?". Для того чтобы погадать по Пушкину, достаточно сказать Алисе "Позови Пушкина" или "Спроси Пушкина" - и задать вопрос.

Digital Интернет Компании Информационные технологии Яндекс

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