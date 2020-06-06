Людмила Агаханян, лауреат 2016 года, Армения:

- Для меня Пушкинский конкурс - родной вдвойне, потому что среди первых лауреатов Пушкинской премии стала моя мама - Агаханян-Гаврилова Галина Борисовна, ленинградка-блокадница. И для меня было великой честью в 2016 году стать лауреатом Пушкинской премии. Я живу в Капане, на юге Армении. Для моей семьи и для многих капанцев День Победы - это особый личный праздник.

Ольга Лепеева, лауреат 2001 года, Киргизия:

- Глядя на радостные лица и слушая замечательные, от души идущие слова, хочу сказать. Я одна из первых лауреатов. И это глубочайшая ответственность за то, что я делаю. Это глубочайшее чувство необходимости соответствовать этому статусу лауреата. Это желание донести значимость русского языка не просто, как языка общения. А привить ученикам чувство благодарности за то, что очень многое великое в мире и в нашей жизни случилось благодаря русскому языку.

Тамара Скурихина, лауреат 2014 года, Украина:

- Пушкинский конкурс дал мне крылья, ощущение того, что моя работа все-таки нужна. Мы с Ириной Сериковой, моей коллегой из Харькова, не были уверены, что в 2014 году нас выпустят из страны. Мы также были не уверенны, что мы сможем вернуться назад. Но, тем не менее, мы поехали. Остановить нас было нельзя.

Татьяна Дзюба, лауреат 2018 года, Украина:

- Я о конкурсе знала очень давно. Но вот тема 2018 года "Язык без санкций. Профессионализм или мужество требуется сегодня педагогу-русисту?" меня по-настоящему зацепила. Потому что тогда на Украине был принят закон о языках, и я, работающая в русско-язычной школе, должна была перейти на украинский.

Наталья Житкова, лауреат 2005 года, Латвия:

- Для меня конкурс - это не только любовь, это прекрасные воспоминания, друзья, это новые знакомства. Я выросла из этого конкурса, из этого конкурса вырос мой собственный конкурс в 2014 году. Временно он приостановлен. Но, тем не менее, "Юрмальская осень" - международный конкурс педагогического мастерства, это и ваш, организаторы Пушкинского конкурса, ребенок.

Пушкинский конкурс - это расширение пространства, расширение границ вселенского масштаба.

Александр Толстых, лауреат 2017 года, Австрия:

- Пушкинский конкурс - это чувство, что находишься на острие, находишься в каком-то центре, который тебя поднимает, вдохновляет, прибавляет чувство ответственности, а также подтверждает, что ты чем-то важным и нужным занимаешься. И что ты делаешь это правильно. А на завершающем этапе, когда все лауреаты собрались в Москве, стало понятно, что все это на высшем уровне, и в то же время, организаторы - очень чуткие люди, очень внимательные к деталям люди. Конкурс - бесспорно выход на новый уровень.

Игорь Жуковский, лауреат 2017 года, Франция:

- Я думаю, что Пушкинский конкурс замечателен тем, что любой преподаватель из любой страны может без всяких преград и каких-то особых селекционных барьеров принять в нем участие. Это самое первое то, что мне нравится. Во-вторых, то, что расширяется круг общения.

Айгуль Айтимова, лауреат 2018 года, Казахстан:

- Для меня Пушкинский конкурс - это богатый опыт. После него я поняла, что все, что я могла, у себя в глубинке уже достигла. Я приняла смелое решение - в 48 лет переехать в южную столицу Казахстана. Три дня проходила конкурс в лучшую школу Алма-Аты - "Назарбаев интеллектуальная школа" химико-биологического направления. После Пушкинского конкурса вся жизнь моя изменилась на 180 градусов.

Русский язык я считаю почти своим родным языком. Потому что до семи лет я не слышала своей родной речи. Я думаю на русском языке, я вижу сны на русском языке.

Натальи Черкес, лауреат 2006 года, Белоруссия:

- Что такое Пушкинский конкурс? Это связь с Большой землей. Потому что мы, учителя, которые в своих странах транслируем русский язык, русскую культуру, историю, искусство, для нас очень важно получать эмоциональную подпитку. И когда ты приезжаешь и рассказываешь детям, что ты гулял по Арбату, слышал, как там читают стихи, они по-другому чувствуют русское слово. Им хочется читать поэзию. Это очень важно. Когда ты несешь то, что ты увидел, не в интернете.

И еще. Словами из песни, если позволите. Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве. Целый мир друзей, с которыми в Москве подружились. Это здорово!