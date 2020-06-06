Как сделать так, чтобы глушитель автомобиля не ржавел

Не секрет, что за пару лет, а то и месяцев грязь, соли, реагенты, равно как летящие из-под колес камни, гравий и песок агрессивно воздействуют на кузов автомобиля, причем если ЛКП и обработанные антикором полости и элементы днища еще держат удар, то выхлопная система, в особенности ее внутренняя часть, сильно страдает - ее начинает в буквальном смысле пожирать ржавчина.

Все дело в том, что из-за конструктивных особенностей глушителя и разницы температур (особенно это актуально зимой) в задней банке глушителя скапливается конденсат, который и запускает процесс коррозии. Поэтому, как правило, при замене прохудившейся выхлопной системы опытные и рачительные владельцы доводят ее до ума, значительно увеличивая срок ее эксплуатации.

Спасительный дренаж

Что можно сделать в этих целях? Прежде всего, в глушителе нужно сделать дренаж - просверлить тонким сверлом отверстие в той самой задней "банке" глушителя. Это позволит значительно уменьшить скопление конденсата, что наилучшим образом скажется на долговечности глушителя.

В Сети можно найти много инструкций, где владельцы сверлят дыры в задней банке глушителя прямо в гаражах, не снимая элементы выпуска с машины. После такой процедуры из глушителя выливается порядочное - иногда до полулитра - количество воды. Комментарии, как говорится, излишни.

Отметим важный нюанс. На ряде новых моделей (в частности глушителях Lada Granta и Vesta) отверстие в банке уже предусмотрено, так что сверлить дополнительные не нужно. Если же технологического отверстия нет, потратьте немного времени на изучение конструкции глушителя вашего автомобиля. Дело в том, что некоторые модели имеют сложный конструктив с внутренними перегородками. В этом случае придется сделать не одно, а два или даже три отверстия.

Многосторонний антикор

После "продырявливания" приступаем к следующему важному этапу - обработке внешней и внутренней частей глушителя специальными термолаками. Если элементы выхлопа не новые, то предварительно нужно воспользоваться корщеткой (щеткой с ворсом из металлов или полимеров), чтобы удалить ржавчину, а также бескислотным преобразователем ржавчины, затем дать обработанным поверхностям просохнуть, после чего нанести на внешнюю часть глушителя специальный термолак из баллончика - такая краска обеспечит защиту от коррозии и не слезет при высокой температуре.

Есть способ защитить также и внутренние полости системы выпуска. Для этого снимаем глушитель и заливаем через лейку внутрь антикоррозийный "коктейль". Как вариант, это может быть состав на основе графитовой смазки и растворителя. Затем тщательно встряхиваем металлические детали в течение нескольких минут, предварительно прикрыв оба отверстия трубы.

Для наилучшего результата перед монтажом стоит дать детали полежать с закрытыми отверстиями сутки, чтобы состав "схватился". После этого сливаем излишки антикоррозийной жидкости и устанавливаем обработанные элементы глушителя на машину. По оценкам бывалых владельцев, такая обработка вкупе с дренированием может увеличить срок службы элементов выпуска втрое.