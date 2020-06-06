МИД поблагодарил США за второй жест доброй воли

Россия благодарна американской стороне за предложение помощи в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы безусловно благодарны американской стороне. Мы фиксируем уже второй жест доброй воли между нашими странами", - сказала Захарова в эфире программы "Соловьев. Лайф".

Дипломат напомнила, что ранее РФ и США помогли друг другу поставками аппаратов для искусственной вентиляции легких. Поэтому есть повод поблагодарить господина Помпео. "Это конструктивная полемика, которую теперь редко слышат от США", - отметила Захарова.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео написал в Facebook, что американцы готовы оказать содействие в устранении последствий утечки топлива в Норильске.