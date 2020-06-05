МЧС: В Норильске удалось локализовать разлив нефтепродуктов

В МЧС заявили, что спасателям, работающим на месте ЧП в Норильске, удалось локализовать разлив нефтепродуктов. Как сообщает ТАСС, в данный момент специалисты собрали более 200 тонн топлива. Всего в почву и грунт попало около 20 тысяч тонн. Дальнейшее загрязнение остановлено.

На ликвидации ЧС работают 100 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области, спасатели Росморречфлота. Группировку планируется увеличить до 500 специалистов. Они будут оказывать необходимую помощь региону до полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Ранее "РГ" сообщала, что на месте ЧП работает 470 человек.

Сегодня глава МЧС РФ Евгений Зиничев прибыл в лагерь, развернутый рядом с местом происшествия. В нем развернута спутниковая связь, УКВ-радиосвязь, видеоконференцсвязь, что позволяет обмениваться информацией в режиме реального времени.

Ранее президент объявил ЧС федерального уровня в связи с происшествием в Норильске. В данный момент возбуждено несколько уголовных дел: по статье о порче земли, кроме того, о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, о загрязнении вод. Четвертое дело завели о халатности и несвоевременном информировании о ЧП. Генпрокуратура объединила все одно производство и передала в СК.

Российские и международные экологи уже сравнили норильское ЧП с аварией Exxon Valdez около Аляски, которое произошло в марте 1989 года. Тогда в море вылилось более 40 тысяч тонн нефти.