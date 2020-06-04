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04.06.2020 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК завел дело о халатности из-за позднего сообщения о ЧП в Норильске

Текст: Надежда Столярчук

Уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) возбуждено из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации в Норильске, где 29 мая произошла крупная утечка нефтепродуктов. Об этом сообщает следственный комитет РФ.

Фото: Денис Кожевников/ТАСС
Площадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров

Напомним, ранее глава МЧС России Евгений Зиничев проинформировал Владимира Путина о том, что его ведомство узнало о ЧП только через два дня после аварии. По его словам, все это время компания пыталась своими силами локализовать разлив. Губернатор края Александр Усс также заявил, что власти узнали о масштабах происшествия также лишь 31 мая. Представители компании, в свою очередь, отрицают это, подчеркивая, что своевременно передали информацию о ЧП в соответствующие органы.

Также следователи ГСУ СК России продолжают работу по уже возбужденным трем уголовным делам в связи с ЧП. Дела заведены по ст. 254 (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).

Кроме того, по словам представителя СК Светланы Петренко, следователи ходатайствуют перед судом об аресте задержанного накануне начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслава Старостина. От дачи показаний он отказался.

- В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение, - сообщила Светлана Петренко.

Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Они попали в грунт и ближайшие реки, причинив большой вред окружающей среде. Как отметили в СК РФ, следствие продолжает устанавливать всех причастных к экологическому бедствию лиц. Произведены выемки документов, носителей информации с записями телефонных переговоров сотрудников, ответственных за оперативное информирование, и журналов фиксирования переговоров по факту ЧП.

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