Указ губернатора Пермского края от 5 июня 2020 года № 74 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 31 марта 2020 г. № 26, от 04 апреля 2020 г. № 30, от 06 апреля 2020 г. № 31, от 13 апреля 2020 г. № 33, от 17 апреля 2020 г. № 40, от 24 апреля 2020 г. № 50, от 27 апреля 2020 г. № 51, от 30 апреля 2020 г. № 56, от 06 мая 2020 г. № 59, от 08 мая 2020 г. № 60, от 18 мая 2020 г. № 62, от 20 мая 2020 г. № 67, от 27 мая 2020 г. № 69) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова "до 08 июня 2020 г." заменить словами "до 15 июня 2020 г.";

1.2. пункт 1.1 после слова "годов" дополнить словами ", празднованию Дня России, Дня города Перми";

1.3. в пункте 1.5 слова "до 08 июня 2020 г." заменить словами "до 15 июня 2020 г.";

1.4. пункт 1(1) признать утратившим силу;

1.5. абзац второй пункта 2.25 после цифр "2.25" дополнить цифрами ", 2.36, 2.37";

1.6. пункт 2.35 изложить в следующей редакции:

"2.35. Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - учреждение) в части выездного обслуживания заявителей, дистанционного оказания услуг, а также оказания услуг по предварительной записи в структурных подразделениях учреждения по перечню услуг, структурных подразделений, окон приема, режиму приема заявителей, определяемым учреждением. Перечень санитарно- эпидемиологических мероприятий, реализуемых в ходе предоставления услуг, определяется учреждением по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю;";

1.7. дополнить пунктами 2.36, 2.37, 2.38 следующего содержания:

"2.36. организации культуры, подведомственные Министерству культуры Пермского края, органам местного самоуправления, и организации иных форм собственности, осуществляющие профессиональную театральную и концертную деятельность, в части организации репетиционного процесса в помещениях театров и концертных организаций в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства культуры Пермского края, с предварительным уведомлением данными организациями Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю;

2.37. организации, осуществляющие деятельность в сфере профессионального спорта, деятельность по спортивной подготовке спортсменов, занимающихся на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, членов спортивных сборных команд Пермского края и спортивных сборных команд Российской Федерации, а также организации, оказывающие услуги по предоставлению (аренде) объектов спорта, используемых для организации процесса спортивной подготовки и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Пермского края и спортивных сборных команд Российской Федерации. Перечень таких организаций определяется Министерством физической культуры и спорта Пермского края с указанием вида осуществляемых работ (услуг) с предварительным уведомлением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Заявки организаций, указанных в настоящем пункте, подаются в Министерство физической культуры и спорта Пермского края по форме, определяемой Министерством физической культуры и спорта Пермского края;

2.38. политические партии, региональные отделения политических партий, зарегистрированные на территории Пермского края, в части функций по осуществлению мероприятий по выдвижению кандидатов (списков кандидатов) на назначенных в Пермском крае выборах губернатора Пермского края, выборах в Законодательное Собрание Пермского края, выборах в представительные органы муниципальных образований Пермского края.";

1.8. в пункте 3 слова "до 08 июня 2020 г." заменить словами "до 15 июня 2020 г.";

1.9. в пункте 4 слова ", г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и Московской области" исключить;

1.10. в пункте 4.1:

1.10.1. в абзаце первом слова "г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и Московской области," исключить;

1.10.2. в абзаце втором слова "г. Москве, г. Санкт-Петербурге и Московской области," исключить;

1.11. абзац одиннадцатый пункта 5.2 изложить в следующей редакции:

"на лиц, являющихся участниками конституционного, гражданского, административного или уголовного судопроизводства, следующих к месту (от места) участия в производимых в установленном законом порядке процессуальных действиях, в том числе для участия в судебных заседаниях (на основании удостоверения, доверенности, повестки, вызова органа следствия, дознания либо суда, определения суда);";

1.12. абзац седьмой пункта 10.1 после цифр "2.25" дополнить цифрами ", 2.36,2.37";

1.13. в пункте 10.3 слова "до 08 июня 2020 года" заменить словами "до 15 июня 2020 года";

1,14. абзац восьмой пункта 24(2) признать утратившим силу;

1.15. пункт 25 после цифр "2.25" дополнить цифрами ", 2.36,2.37"; 1.16. пункт 25(4) после цифр "2.25" дополнить цифрами ", 2.36,2.37".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункт 1.14 настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2020 года.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин







