Пушков оценил заявление Германии о пошлинах на газ из США

Отношения Германии и США могут еще сильнее ухудшиться на фоне планов Вашингтона расширить санкции против газопровода "Северный поток-2". Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, обещание Берлина ввести штрафные пошлины на газ из США, если они не откажутся от давления на "Северный поток-2, это еще не санкции, но уже ответная мера. "Тут американская коса, похоже, все же нашла на германский камень", - написал пушков в своем Twitter.

Напомним, Германия пообещала обложить поставки сжиженного газа из США специальными штрафными пошлинами в случае анонсированного Вашингтоном введения санкций против газопровода. По словам главы комитета бундестага по энергетике Клауса Эрнста, поведение США в этом вопросе больше не следует понимать, как дружеский акт, оно является посягательством на суверенитет Германии и ЕС.