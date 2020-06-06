Путин поручил учесть сферу культуры в плане восстановления экономики

Путин отметил жизнеспособность культуры и ее открытость обществу. "Несмотря на сложности, учреждения культуры, их коллективы делали все возможное, чтобы поддержать людей", - сказал он.

Ранее правительству, Минкультуры и регионам было поручено внести изменения в показатели работы учреждений культуры, прежде всего связанные с выполнением госзаданий, представить предложения по ситуации с проданными билетами и абонементами, которыми люди не смогли воспользоваться из-за ограничений. Культура вошла в перечень отраслей, которые получили дополнительные меры господдержки.

"Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной, нормальной жизни. Идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы", - заметил Владимир Путин, подчеркнув, что план принимается как для решения сегодняшних задач, так и на перспективу с учетом долгосрочных целей развития. И нужно учесть в нем вопросы деятельности учреждений культуры.

По словам главы государства, будут корректировки и в нацпроекты, в том числе и в нацпроект "Культура". Но все такие решения будут вырабатываться в прямом контакте с профессиональными сообществами, с представителями ключевых сфер.

Президент расспросил участников встречи, что нужно сделать дополнительно, чтобы музеи, театры, цирки, выставочные и концертные залы, библиотеки, музыкальные школы и кинематограф вышли из вынужденных каникул с минимальными потерями и получили бы стимул для продолжения работы.