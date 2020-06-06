Путин поручил учесть сферу культуры в плане восстановления экономики

Новости

Путин: На продвижение русской культуры денег хватит 15:28
В Башкирии произошел пожар в торговом центре 15:22
Вопрос о передаче Александровского подворья РФ решат в течение месяца 15:03
МИД: Россия будет двигаться к открытию границ максимально осторожно 13:55
В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса 13:36
Семилетняя девочка поцарапала 37 машин на 2,3 млн рублей 13:31
В Москве-реке спасли тонущего мужчину 13:12
На Кубани мужчину спасли после часа клинической смерти 12:42
В Петербурге подтвердили 55 новых смертей от коронавируса 12:37
Мишустин отметил рост интереса к изучению русского языка в разных странах 12:29
Пекин раздал жителям ваучеры для стимулирования торговли 12:27
Автолюбители назвали самые надежные кроссоверы и внедорожники 12:00
Что интересного ждет москвичей в "Цифровом деловом пространстве" 11:45
Facebook примет меры по борьбе с расизмом после гибели Флойда 11:28
Рейс с россиянами из Латинской Америки стал рекордным по протяженности 11:22
На месте бывшего роддома, где родились Окуджава и Василий Сталин, открыли ресторан быстрого питания 11:15
Путин поручил геномным центрам создать вакцину от коронавируса 11:09
Канадский премьер встал на колени во время протестного митинга в Оттаве 11:09
На месте ЧП в Норильске собрали более 700 тонн водонефтяной смеси 10:50
Во Франции начали делать из вина антисептик для рук 10:49
Путин поручил разработать учебные курсы по генетике для школ 10:31
Польша повысила тариф на транзит российского газа на 16,5 процента 10:17
Московские врачи вылечили от коронавируса более 100 тысяч человек 10:12
"Яндекс" изменил логотип в День русского языка 10:05
Как обновится Lada Largus: полный список изменений 09:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
06.06.2020 15:09
Рубрика: Власть

Путин поручил учесть сферу культуры в плане восстановления экономики

Текст: Кира Латухина
В национальном плане восстановления экономики необходимо учесть работу учреждений культуры. Об этом заявил президент на видеоконференции с деятелями культуры в День русского языка.
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Путин отметил жизнеспособность культуры и ее открытость обществу. "Несмотря на сложности, учреждения культуры, их коллективы делали все возможное, чтобы поддержать людей", - сказал он.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Путин поручил создать национальную базу генетических данных

Ранее правительству, Минкультуры и регионам было поручено внести изменения в показатели работы учреждений культуры, прежде всего связанные с выполнением госзаданий, представить предложения по ситуации с проданными билетами и абонементами, которыми люди не смогли воспользоваться из-за ограничений. Культура вошла в перечень отраслей, которые получили дополнительные меры господдержки.

"Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной, нормальной жизни. Идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы", - заметил Владимир Путин, подчеркнув, что план принимается как для решения сегодняшних задач, так и на перспективу с учетом долгосрочных целей развития. И нужно учесть в нем вопросы деятельности учреждений культуры.

Фото: Министерство культуры РФ
Минкультуры попросило мэрию Москвы возобновить киносъемки в столице

По словам главы государства, будут корректировки и в нацпроекты, в том числе и в нацпроект "Культура". Но все такие решения будут вырабатываться в прямом контакте с профессиональными сообществами, с представителями ключевых сфер.

Президент расспросил участников встречи, что нужно сделать дополнительно, чтобы музеи, театры, цирки, выставочные и концертные залы, библиотеки, музыкальные школы и кинематограф вышли из вынужденных каникул с минимальными потерями и получили бы стимул для продолжения работы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса
Нарышкин назвал высылку дипломатов из Чехии гнусной провокацией
Стало известно о новой схеме мошенничества с "перерасчетом пенсий"
Северный флот станет отдельной военно-административной единицей в 2021 году
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование