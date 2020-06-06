Стало известно о новой схеме мошенничества с "перерасчетом пенсий"

Пенсионный фонд России (ПФР) отметил рост числа мошеннических действий в отношении пожилых граждан. Недобросовестные юридические организации навязывают пенсионерам платные услуги за "перерасчет пенсий". Об этом сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

Отмечается, что средняя сумма перерасчета составляет около 50 рублей. При этом за подготовку одного заявления и юридическое сопровождение пенсионеры отдавали десятки и сотни тысяч рублей.

Кроме того, злоумышленники, представляясь сотрудниками ПФР, сообщают пожилым людям о положенной им выплате и предлагают указать номер своего счета для перечисления денег. Также мошенники рассылают СМС-сообщения о компенсации с сайта, маскирующегося под портал Госуслуг. Так они пытаются получить данные банковской карты или предлагают перевести деньги на сторонний счет, якобы для уплаты госпошлины.

В ПФР напоминают, что сотрудники государственных ведомств никогда не запрашивают персональные данные по телефону. Вся необходимая информация для начисления пенсий и других выплат у них уже есть.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили об активизировавшихся в период пандемии коронавируса мошенниках, которые пользуются страхами потребителей. Например, они часто предлагают людям "уникальные" товары для борьбы с COVID-19 на условиях предоплаты (лекарства, очистители воздуха и пр). Распространенными видами обмана являются предложения оплатить некий штраф, сделать особый пропуск на передвижение или сдать платные анализы.