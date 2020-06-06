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06.06.2020 06:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стало известно о новой схеме мошенничества с "перерасчетом пенсий"

Пенсионный фонд России (ПФР) отметил рост числа мошеннических действий в отношении пожилых граждан. Недобросовестные юридические организации навязывают пенсионерам платные услуги за "перерасчет пенсий". Об этом сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Роспотребнадзор сообщил о мошенничестве в период COVID-19

Отмечается, что средняя сумма перерасчета составляет около 50 рублей. При этом за подготовку одного заявления и юридическое сопровождение пенсионеры отдавали десятки и сотни тысяч рублей.

Кроме того, злоумышленники, представляясь сотрудниками ПФР, сообщают пожилым людям о положенной им выплате и предлагают указать номер своего счета для перечисления денег. Также мошенники рассылают СМС-сообщения о компенсации с сайта, маскирующегося под портал Госуслуг. Так они пытаются получить данные банковской карты или предлагают перевести деньги на сторонний счет, якобы для уплаты госпошлины.

В ПФР напоминают, что сотрудники государственных ведомств никогда не запрашивают персональные данные по телефону. Вся необходимая информация для начисления пенсий и других выплат у них уже есть.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили об активизировавшихся в период пандемии коронавируса мошенниках, которые пользуются страхами потребителей. Например, они часто предлагают людям "уникальные" товары для борьбы с COVID-19 на условиях предоплаты (лекарства, очистители воздуха и пр). Распространенными видами обмана являются предложения оплатить некий штраф, сделать особый пропуск на передвижение или сдать платные анализы.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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