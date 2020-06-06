В Читу прибыли военные для развертывания полевого госпиталя

Полевой госпиталь на 100 мест начали развертывать в Чите прибывшие в регион специалисты Минобороны, сообщает ТАСС.

Военные совершили марш из Республики Бурятия протяженностью более 700 километров, сообщили в Минобороны.

Госпиталь укомплектован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов и прочим всем необходимым. В составе госпиталя военнослужащих и 31 единица специальной военной техники.

Накануне в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 1398. Только за 5 июня вновь заразившихся выявлено 77 человек. Это рекордный прирост больных. Участились случае течения болезни в тяжелой форме.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ отметил сложную динамику роста зараженных COVID-19 в Забайкалье и поручил Минобороны РФ развернуть там военный госпиталь.