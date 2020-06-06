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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии арестовали выбросившую младенца в мусорку женщину

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

35-летней жительнице Туймазов, которая выбросила новорожденного ребенка в мусорный контейнер, суд изменил меру пресечения. Теперь она будет находиться под домашним арестом. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

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Напомним, женщина родила ребенка в ночь с 13 на 14 мая дома, а затем положила его в пакет и оставила в мусорном контейнере. Проходивший мимо дворник услышал плач ребенка, забрал его из мусорки и позвонил в скорую. К счастью, младенец выжил.

Личность подозреваемой установили практически сразу. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство матерью новорожденного ребенка и избрали меру пресечения в виде подписке подписки о невыезде и надлежащем поведении. То есть она не должна покидать территорию Туймазинского района без разрешения следователя. Однако женщина на несколько дней улетела в Москву, где приняла участие в телешоу. После этого следователь обратился в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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