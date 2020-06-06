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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пермском крае нашли заблудившегося в тайге мальчика

Текст: Константин Бахарев

Пропавший три дня назад в таежном районе Пермского края 10-летний мальчик найден живым. Об этом сообщили в администрации губернатора.

Фото: iStock
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Мальчика нашли рядом с деревней Верхний Будым Гайнского района шестого июня около восьми вечера по местному времени. Как сообщили в полиции, состояние ребенка удовлетворительное. С ним работают врачи и психологи.

Напомним, что третьего июня стало известно, что рядом с северным поселком Лель Гайнского района пропал 10-летний мальчик. Позже поисковики нашли его велосипед, брошенный в лесу.

На следующий день было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" и розыском занялись также сотрудники следственного комитета. Всего поисками заблудившегося в лесу мальчика занимались около трехсот человек - полиция, местные жители, охотники, лесники, волонтеры.

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