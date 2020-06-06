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06.06.2020 11:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"РГ" помогла найти родственников пропавшего подо Ржевом красноармейца

Текст: Ольга Штейн
Фото: Татьяна Андреева
"РГ" помогла найти родственников пропавшего подо Ржевом красноармейца из Свердловской области.

Медальон бойца поисковики обнаружили еще в 2004 году, но расшифровать смогли лишь недавно, когда появились новые технологии восстановления угасших записей. Оказалось, что у солдата так много потомков, что некоторые из них даже не знакомы друг с другом.

Фото: ПО "Миус-Фронт"
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Откликнуться родных красноармейца Местовских Александра Трофимовича мы просили в начале мая.

Информации было немного: дата рождения, место призыва, домашний адрес его жены. Публикация попалась на глаза общественнику из Екатеринбурга, депутату госдумы Андрею Альшевских.

Изучая записи, он засомневался в правильности написания фамилии бойца. Подал несколько запросов, и выяснилось, что сомневался не зря. Медальон принадлежал жителю Свердловска Александру Трофимовичу Пестовских.

"РГ" через соцсети нашла потомков родного брата красноармейца, а общественник - внучку Александра. Наследники двух братьев хоть и предполагали существование друг друга, но никогда не общались. Сегодня мы их познакомили: пригласили в нашу редакцию - соблюдая масочный режим и социальную дистанцию.

- До сих пор не могу поверить, что все это происходит! - говорит внучка Александра Трофимовича Марина. На встречу в Екатеринбург она приехала вместе с сестрой Надеждой и племянницами из Белоярского района, что в 60 километрах от города.

Фото: Сайт посольства РФ в Лондоне.
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- Всегда казалось, что у деда должны были быть братья - тогда же все семьи были многодетными, - делится Мария, внучка Николая Трофимовича, брата погибшего подо Ржевом красноармейца.

А ее тетя, Нина Николаевна, призналась:

- Я и подумать не могла, что найдутся родственники Александра!

Из обрывочных воспоминаний семейства и рассказов поисковиков удалось восстановить судьбу Александра Трофимовича. О ней мы расскажем в ближайшем номере "РГ-Неделя".

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