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06.06.2020 15:56
Рубрика: Культура

Роспотребнадзор допустил открытие театров со зрителями

Текст: Кира Латухина

На видеоконференции с деятелями культуры президент России Владимир Путин выразил надежду, что театры в скором времени возобновят работу.

Путин: На продвижение русской культуры денег хватит

Новый театральный сезон можно будет начать со зрителями, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Обычно он открывается в середине сентября, но Попова сказала, что сейчас сложно говорить о сроках.

Роспотребнадзор вместе с деятелями культуры прорабатывает рекомендации по работе театров и скоро они будут изданы.

"Задачу по организации выхода из периода нерабочих дней для учреждений культуры мы ставим для себя приоритетной, - заверила Попова. - Это очень важно. Мы не только как врачи это понимаем, но и как люди, совершенно небезразличные к отраслям искусства".

Культура Театр Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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