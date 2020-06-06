Роспотребнадзор допустил открытие театров со зрителями

На видеоконференции с деятелями культуры президент России Владимир Путин выразил надежду, что театры в скором времени возобновят работу.

Новый театральный сезон можно будет начать со зрителями, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Обычно он открывается в середине сентября, но Попова сказала, что сейчас сложно говорить о сроках.

Роспотребнадзор вместе с деятелями культуры прорабатывает рекомендации по работе театров и скоро они будут изданы.

"Задачу по организации выхода из периода нерабочих дней для учреждений культуры мы ставим для себя приоритетной, - заверила Попова. - Это очень важно. Мы не только как врачи это понимаем, но и как люди, совершенно небезразличные к отраслям искусства".