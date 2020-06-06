Страны G20 выделят более 21 миллиарда долларов на борьбу с COVID-19

Государства G20 и приглашенные страны заявили о намерении выделить более 21 миллиарда долларов на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "Двадцатки".

Подчеркивается, что G20 координирует глобальные усилия по поддержке борьбы против пандемии COVID-19. Деньги, о которых идет речь, будут направлены на финансирование в области здравоохранения во всем мире: на диагностику, создание вакцин, лечение, а также на различные исследования и разработки, пишет РИА Новости.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшие сутки в мире зафиксированы почти 120 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 6,5 миллиона. Скончались 387 тысяч человек. Лидерство по числу инфицированных продолжают удерживать Северная и Южная Америка.