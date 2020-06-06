Видео: внедорожник не осилил крутой подъем и малодушно скатился вниз

Главная деталь любого автомобиля независимо от его стоимости и предназначения - вовсе не двигатель в сотни лошадиных сил, не колеса и даже не тормоза, а голова его владельца. Если она находится на плечах и занята оценкой ситуации на дороге - все будет хорошо и с самим авто и с пассажирами в салоне. Но, если она занята съемкой селфи на полном ходу, а водитель при этом тупо жмет на все подряд педали и кнопки, то быть беде.

Подъем под углом в 40-45 градусов по разбитой сотнями машин кривой колее - испытание не из легких, но все же выполнимое, особенно в теплую сухую погоду и на полноприводном мощном авто. Казалось бы, этот задание внедорожник выполнит играючи, однако в самом конце, когда оставался какой-то пяток метров, что-то пошло не так. Автомобиль потерял скорость и в итоге совсем остановился, а затем покатился вниз, прыгая на колдобинах и грозя вот-вот завалиться набок.

Что ж случилось с машиной за несколько секунд до окончания квеста? Всезнающие эксперты в комментариях спорят о о возможной поломке: пережатое сцепление, сломанная трансмиссия или даже ось? Но приглядитесь-ка к лысой резине авто. Возможно, из-за нее внедорожник потерял скорость на середине подъема, а после этого не выдержало и сцепление.

Вердикт: в случившемся безусловно, виноват водитель, не прочувствовавший свою машину. В это защиту можно сказать лишь то, что он смог виртуозно спуститься вниз задним ходом, не дав автомобилю упасть набок и кувыркнуться под откос.