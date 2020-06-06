Во Франции начали делать из вина антисептик для рук. На переработку пойдут сотни тонн классического французского напитка, которые остались не проданными во время пандемии.

Схема была поддержана и профинансирована ЕС, и, как сообщает The Guardian, 33 ликероводочным заводам Франции было предоставлено все необходимое для переработки двух миллионов гектолитров и превращения их в этанол для создания дезинфицирующего средства для рук. (Один гектолитр эквивалентен 100 литрам). FranceAgriMer, агентство по сельскому хозяйству страны, заявило, что в погребах французских виноделов с прошлого года скопилось около 3 миллионов гектолитров вина. По мнению чиновников, их необходимо превратить в дезинфицирующее средство для рук из-за низких продаж, чтобы освободить место для урожая этого года.

Виноделы могут подать заявки и присоединиться к схеме ЕС до 19 июня. Им будет выплачено 78 евро за гектолитр для вина АОП и 58 евро за вино без АОП. Вино АОП - это напиток, связанный с определенной областью производства. В этот реестр попадают вина с определенным сортом и количеством винограда, разрешенного в каждой бутылке.

Как отмечает Forbes, у французских производителей алкоголя выдалось крайне сложное начало года. Во время пандемии рестораны и бары были закрыты в течение двух месяцев, и отрасль пострадала от низких продаж по всем направлениям. Особенно резко упали продажи шампанского, французы не пили вино экстра-класса, такое как Шабли, в таких же количествах, как обычно. Поэтому большое количество вина осталось не проданным и по-прежнему находится в погребах виноделов по всей стране. Сектор виноделия Франции также вынужден считаться с новыми экспортными тарифами на вина, продаваемые в США. Всемирная торговая организация недавно постановила, что Соединенные Штаты могут на законных основаниях применять эти налоги к вину, привезенному из Франции, чтобы компенсировать субсидии, предоставленные ЕС европейскому производителю самолетов Airbus, конкурирующему с американским производителем Boeing.

Напомним, что Франция постепенно выходит из строгого режима изоляции. Так, бары, рестораны и кафе на большей части страны возобновили работу 2 июня в соответствии с правилами социального дистанцирования. Стол должен находиться на расстоянии более одного метра от другого, за любым столом допускается наличие не более 10 человек, при этом официанты всегда должны носить маски и перчатки.

В Париже между тем обстановка остается под строгим контролем: людям разрешается есть и пить только за столиками на открытом воздухе. По распоряжению мэра французской столицы Анн Идальго, ресторанам разрешено занимать больше, чем раньше, места на террасах, если они не вызывают раздражения у местных жителей и у владельцев других торговых точек, находящихся поблизости.