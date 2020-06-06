Новости

На месте ЧП в Норильске собрали более 700 тонн водонефтяной смеси 10:50
Во Франции начали делать из вина антисептик для рук 10:49
Путин поручил разработать учебные курсы по генетике для школ 10:31
Польша повысила тариф на транзит российского газа на 16,5 процента 10:17
Московские врачи вылечили от коронавируса более 100 тысяч человек 10:12
"Яндекс" изменил логотип в День русского языка 10:05
Как обновится Lada Largus: полный список изменений 09:46
Видео: внедорожник не осилил крутой подъем и малодушно скатился вниз 09:42
Кудашов: Мне предлагали остаться главным тренером сборной и СКА 09:30
В Уфе пьяный водитель укусил инспектора ГИБДД 09:02
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Гаваны в Москву 08:42
В Башкирии арестовали выбросившую младенца в мусорку женщину 08:40
На Камчатке умер один из оставленных родителями без присмотра младенцев 08:40
В Приморье спасли застрявшего на мелководье серого дельфина 08:03
Пушков оценил заявление Германии о пошлинах на газ из США 08:01
В Нью-Йорке двух полицейских отстранили за жестокие методы работы 07:55
Болсонару: Бразилия может выйти из ВОЗ вслед за США 07:26
Медики Сингапура отказались от гидроксихлорохина при лечении COVID-19 06:51
Японский врач оценил вероятность второй волны коронавируса в 90% 06:34
В Приморье снят еще один ряд ограничений в связи с COVID-19 06:23
В США небольшой самолет попал в шторм и разбился 06:13
Стало известно о новой схеме мошенничества с "перерасчетом пенсий" 06:11
В компании Facebook удалили аккаунты с пропагандой расового неравенства 05:49
В Чите военные за ночь развернули мобильный госпиталь на 100 человек 05:48
Гастроэнтеролог рассказал о первом сигнале рака кишечника 05:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
06.06.2020 10:49
Рубрика: В мире

Во Франции начали делать из вина антисептик для рук

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во Франции начали делать из вина антисептик для рук. На переработку пойдут сотни тонн классического французского напитка, которые остались не проданными во время пандемии.

Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
В Италии запасы виноделов пойдут на санитайзеры

Схема была поддержана и профинансирована ЕС, и, как сообщает The Guardian, 33 ликероводочным заводам Франции было предоставлено все необходимое для переработки двух миллионов гектолитров и превращения их в этанол для создания дезинфицирующего средства для рук. (Один гектолитр эквивалентен 100 литрам). FranceAgriMer, агентство по сельскому хозяйству страны, заявило, что в погребах французских виноделов с прошлого года скопилось около 3 миллионов гектолитров вина. По мнению чиновников, их необходимо превратить в дезинфицирующее средство для рук из-за низких продаж, чтобы освободить место для урожая этого года.

Виноделы могут подать заявки и присоединиться к схеме ЕС до 19 июня. Им будет выплачено 78 евро за гектолитр для вина АОП и 58 евро за вино без АОП. Вино АОП - это напиток, связанный с определенной областью производства. В этот реестр попадают вина с определенным сортом и количеством винограда, разрешенного в каждой бутылке.

Фото: BERTRAND GUAY / AFP
Стали известны даты открытия для посетителей главных музеев Франции

Как отмечает Forbes, у французских производителей алкоголя выдалось крайне сложное начало года. Во время пандемии рестораны и бары были закрыты в течение двух месяцев, и отрасль пострадала от низких продаж по всем направлениям. Особенно резко упали продажи шампанского, французы не пили вино экстра-класса, такое как Шабли, в таких же количествах, как обычно. Поэтому большое количество вина осталось не проданным и по-прежнему находится в погребах виноделов по всей стране. Сектор виноделия Франции также вынужден считаться с новыми экспортными тарифами на вина, продаваемые в США. Всемирная торговая организация недавно постановила, что Соединенные Штаты могут на законных основаниях применять эти налоги к вину, привезенному из Франции, чтобы компенсировать субсидии, предоставленные ЕС европейскому производителю самолетов Airbus, конкурирующему с американским производителем Boeing.

Напомним, что Франция постепенно выходит из строгого режима изоляции. Так, бары, рестораны и кафе на большей части страны возобновили работу 2 июня в соответствии с правилами социального дистанцирования. Стол должен находиться на расстоянии более одного метра от другого, за любым столом допускается наличие не более 10 человек, при этом официанты всегда должны носить маски и перчатки.

В Париже между тем обстановка остается под строгим контролем: людям разрешается есть и пить только за столиками на открытом воздухе. По распоряжению мэра французской столицы Анн Идальго, ресторанам разрешено занимать больше, чем раньше, места на террасах, если они не вызывают раздражения у местных жителей и у владельцев других торговых точек, находящихся поблизости.

В мире Европа Франция

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Стало известно о новой схеме мошенничества с "перерасчетом пенсий"
МИД пообещал адекватно ответить на высылку российских дипломатов из Праги
ВОЗ пересмотрела мнение об использовании масок
В посольстве РФ ответили на призыв США "уйти с Ближнего Востока"
Северный флот станет отдельной военно-административной единицей в 2021 году
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии