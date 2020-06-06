За какие нарушения могут отправить машину на штрафстоянку

Временное задержание автомобиля - это один из вариантов наказания для водителя, который нарушил ПДД. В этом случае машина изымается и транспортируется на штрафстоянку. Обычно задержание длится до момента устранения его причины. Поговорим о том, в каких ситуациях и за какие проступки автомобилисту и его машине грозит штрафстоянка.

Одна из наиболее частых причин для эвакуации автомобиля на штрафстоянку - нарушение правил парковки, что указано в статье 27.13 КоАП РФ. Напомним, что закон не позволяет останавливать автомобиль на пешеходном переходе, в зоне остановки общественного транспорта, а также на трамвайных путях и в тоннеле, а также на проезжей части или в иных местах, где запрещена стоянка.

Если автомобилист припарковал машину с нарушением этих правил, то сотрудник ГИБДД имеет полное право переместить автомобиль на спецстоянку. И там он будет находиться, пока автовладелец не оплатит штраф. Естественно, что автомобилисту также придется возместить расходы на эвакуацию его машины и на ее пребывание на штрафстоянке.

Штраф за парковку или остановку с нарушением правил может колебаться в зависимости от региона и от характера нарушений от 500 до 5000 рублей. Например, в Москве штраф может достигать 5000 рублей. В частности, в столице за стоянку на тротуаре или на пешеходном переходе предусмотрен штраф в размере 3000 рублей, а парковка на газоне будет "стоить" 5000 рублей.

Эвакуация автомобиля на штрафстоянку и его пребывание там оплачивается в Москве по отдельному тарифу. Перемещение легкового автомобиля, припаркованного с нарушением правил, обойдется в сумму от 3400 рублей до 7600 рублей в зависимости от мощности его двигателя.

Другой случай - отсутствие у автомобилиста водительских прав. Допустим, инспектор ГИБДД остановил водителя и обнаружил, что у того нет удостоверения (то есть он его никогда и не получал) или оно просрочено. Автомобилиста в этом случае не только оштрафуют на сумму от 5000 до 15 000 рублей, но и оставят без машины. Она будет задержана и отправится на штрафстоянку.

Если же автовладелец имеет водительское удостоверение, но не может предоставить документ, то и в этом случае его оштрафуют, а машину переместят на штрафстоянку. Такие взыскания предусмотрены в разных частях статьи 12.7 КоАП РФ.

Поводом задержать автомобиль и эвакуировать его на спецстоянку является неисправное техническое состояние машины. Если инспектор ГИБДД обнаружил, что водитель перемещается на машине с неисправной тормозной системой или с неисправным рулевым управлением, то он может наложить запрет на эксплуатацию такого авто.

Автовладельцу в этом случае, согласно статьи 12.5 КоАП, придется не только заплатить штраф в размере 500 рублей, но и оперативно устранить причину задержания автомобиля, то есть или починить его на месте, или за свой счет транспортировать машину к месту ее ремонта. В противном случае авто отправится на штрафстоянку.

Если водителя задержали на дороге в состоянии алкогольного опьянения, то его, конечно же, задержат и по статье 27.12 КоАП отстранят от управления автомобилей. Машина в этом случае отправится на штрафстоянку, а водитель понесет суровое наказание.

Есть также правила, которые регламентируют задержание машины при ДТП. Если автомобилист стал виновником аварии с причиненным вредом средней тяжести, то его лишают права управления автомобилем. Машину при этом изымают и перемещают на штрафстоянку на время расследования этого ДТП.

Напомним, что решение об эвакуации автомобиля принимает сотрудник ГИБДД. Он же имеет право принять решение о возврате машины, что указано в части 3 статьи 27.13 КоАП. Перед тем как переместить автомобиль на штрафстоянку, инспектор ГИБДД должен на месте составить протокол о правонарушении, которое и стало поводом для задержания машины, а также составить протокол о запрете эксплуатации автомобиля и протокол о его задержании. Важно отметить, что эти документы представитель Госавтоинспекции должен составить и подписать в присутствии водителя, последнему также должны выдать копии. Кроме того, сотрудник ГИБДД не имеет права требовать выплаты штрафа на месте.

Чтобы вернуть свой автомобиль со штрафстоянки, водитель должен прибыть на место, и иметь при себе документы на машину и страховой полис. Он также должен получить в дежурной части документ, который разрешает ему забрать машину со спецплощадки. Важно проследить, чтобы в таком документе стояла отметка о том, что причина задержания машины устранена. Эту отметку должен поставить тот же инспектор, который и провел задержание машины.