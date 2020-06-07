Авиакомпания Lufthansa пообещала возвращать пассажиров домой

Немецкая авиакомпания Lufthansa гарантирует будущим туристам в случае необходимости обязательное возвращение на родину. С таким заявлением выступил в газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung глава концерна Карстен Шпор.

Заявление весьма своевременное, поскольку в ближайшие дни, по словам министра иностранных дел Хайко Мааса, будет отменено введенное в марте ограничение на полеты в 29 европейских стран. Однако на сей раз федеральное правительство не станет помогать застрявшим за границей гражданам с возвращением на родину, как это было сделано в дни поразившей мир пандемии коронавируса.

Любого, кто захочет вернуться, пообещал Шпор, Lufthansa обязательно вернет домой. Какова бы ни была причина: будь то невыносимая жара в стране пребывания, будь то попадание под карантин или очередная вспышка эпидемии. На все эти и иные случаи, подчеркнул глава Lufthansa, гарантируется возвращение на самолетах компании.

Шпор также выразил уверенность в том, что грядущая отмена ограничений на полеты вскоре вернет спрос на путешествия. Кстати, уже сейчас в преддверии открытия неба, все больше и больше желающих попасть на рейсы Lufthansa, например, в Грецию и Португалию.

В дни пандемии авиаконцерн из-за невозможности перевозить пассажиров пережил трудные времена. Достаточно сказать, что в Lufthansa, где занято почти 138 тысяч сотрудников, под угрозой ликвидации оказались тысячи рабочих мест. Помощь федерального правительства пришлась как нельзя вовремя.