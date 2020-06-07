Действуют ли ПДД в полях и лесах

Автомобилист, который едет по лесу или в поле, не должен забывать о Правилах дорожного движения. Ведь главный свод дорожных правил действует не только на автомагистралях, но и на лесных дорогах, и на проселочных трассах. В этой связи разберем несколько очевидных моментов.

Как в Правилах дорожного движения трактуется само понятие "дорога"? В пункте 1.2 ПДД указано, что дорогой называется "обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли или поверхность искусственного сооружения".

По этой логике, если дорога в лесу используется для движения автомобилей, то на ней в полной мере действуют Правила дорожного движения. Пусть даже речь идет об обычной грунтовой дороге, которая пересекает лес или поле, и на ней водитель также должен соблюдать ПДД. Дорожных знаков и разметки там скорее всего не будет, что, впрочем, не отменяет необходимости соблюдать скоростной режим и не выезжать на нее в состоянии алкогольного опьянения.

Кстати, любители принять на грудь, а после погонять по полям на своем авто, не должны забывать, что и им грозит наказание. Если в сотрудник ГИБДД по какой - то причине окажется в полях, то он на вполне законных основаниях может привлечь такого водителя к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

То же касается и те, кто выезжает в поля или леса для того, чтобы преподать уроки вождения. Если инспектор остановит такой автомобиль, а за рулем будет находиться человек, не имеющий прав на управление, то владелец и машины и его ученик понесут наказание.

Говоря о правилах движения по лесным дорогам, стоит напомнить также и о Лесном кодексе. В нем предусмотрен запрет на въезд на лесную территорию, объявленную зоной, на которой действует особый режим противопожарной безопасности. Соответствующие информационные щиты и другие указатели должны устанавливаться на въездах в такую зону. Кроме того, информация о действии режима противопожарной безопасности в лесах обычно публикуются на сайтах местных отделений МЧС.

Нарушение запрета на въезд на такую территорию карается, согласно статье 8.32 КоАП РФ, штрафом, минимальный размер которого составляет 1500 рублей, а максимальный доходит до 5000 рублей. Также штраф в размере 3000-4000 рублей получит водитель, который нарушит статью 8.39 КоАП РФ, которая определяет режим пользования заповедников и природных парков. Порой этот режим и вовсе может запрещать въезд автомобилей на территорию таких объектов.

Словом, отправляясь в загородную автомобильную поездку, водитель не должен забывать о том, что он находится за рулем транспортного средства повышенной опасности. А это значит, что лучше соблюдать правила безопасности не только в городе и за его пределами, но и в загородной глуши.