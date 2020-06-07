Постановление губернатора Еврейской автономной области от 3 июня 2020 года № 163 "О внесении дополнения в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области"

Новости

Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Москве 01:48
Мэр Вашингтона присоединилась к акции протеста в столице США 01:15
МИД опубликует подборку цитат о том, как США "учили весь мир демократии" 00:16
Косачев назвал "хорошим жестом" предложенную США помощь 06.06.2020
МИД поблагодарил США за второй жест доброй воли 06.06.2020
В Нидерландах фермеры начали массовое уничтожение норок 06.06.2020
На перенесенные культурные мероприятия смогут выдавать ваучеры 06.06.2020
На матчах бундеслиги применили звуковой эффект присутствия зрителей 06.06.2020
В Ингушетии в ДТП с двумя автобусами пострадали шесть рабочих 06.06.2020
В Пермском крае нашли заблудившегося в тайге мальчика 06.06.2020
В КБР при пожаре в частном доме погибли двое детей 06.06.2020
В Калининградской области откроются спортцентры, дома отдыха и пляжи 06.06.2020
Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом 06.06.2020
Умерла вдова космонавта Павла Беляева 06.06.2020
Как сделать так, чтобы глушитель автомобиля не ржавел 06.06.2020
В Вашингтоне пройдет крупнейшая демонстрация в память о Джордже Флойде 06.06.2020
Более 40 человек задержали в ходе протестов в Нью-Йорке 06.06.2020
За какие нарушения могут отправить машину на штрафстоянку 06.06.2020
Посол России назвал чушью утверждения о помощи провокаторам в США 06.06.2020
Доктор Мясников назвал еще одну причину заражения коронавирусом 06.06.2020
Утвержден список призеров Всероссийской олимпиады школьников 06.06.2020
Татарстан отменил масочно-перчаточный режим в общественных местах 06.06.2020
На Кубе выявили более 20 случаев коронавируса на корабле из Мексики 06.06.2020
Теория: как Росомаха будет введен в киновселенную Marvel 06.06.2020
Александр Новак: Нефтяной рынок по-прежнему нуждается в поддержке 06.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
7 июня 2020 г.

Постановление губернатора Еврейской автономной области от 3 июня 2020 года № 163 "О внесении дополнения в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области"

Постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" следующее дополнение:

- подпункт 2.1 пункта 2 после слов "в том числе" дополнить словами "на территории пляжей,".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э.Гольдштейн



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией