Постановление губернатора Еврейской автономной области от 3 июня 2020 года № 163 "О внесении дополнения в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области"

Постановляю:
1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" следующее дополнение:
- подпункт 2.1 пункта 2 после слов "в том числе" дополнить словами "на территории пляжей,".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э.Гольдштейн
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