Указ губернатора Иркутской области от 5 июня 2020 года № 172-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъекте Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) пункт 18 признать утратившим силу;

2) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Лицам, привлекаемым к работе вахтовым методом, для выполнения сезонных работ, обеспечить перед началом вахты, сезонных работ выполнение требований по изоляции на срок до 14 дней в обсерваторах работодателя, за исключением случаев привлечения к выполнению сезонных работ лиц, проживающих на территории Иркутской области, по месту их проживания (пребывания). Для выполнения сезонных работ лицам, проживающим на территории Иркутской области, привлекаемым из одного муниципального района (городского округа) Иркутской области в другой, иметь при себе подтверждение отрицательного результата исследования на коронавирусную инфекцию, проведенного не ранее, чем за три рабочих дня до дня въезда на территорию муниципального района (городского округа) Иркутской области).";

пункт 13 признать утратившим силу;

в пункте 18:

подпункт 7 признать утратившим силу;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) при привлечении к деятельности в рамках исполнения гражданско-правовых договоров (контрактов) специалистов сторонних организаций из других субъектов Российской Федерации, прибывающих на территорию Иркутской области, обеспечивать соблюдение требований, установленных в настоящем пункте, а также в пункте 19 настоящих Правил.";

пункт 19 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:

"13) ежедневно, с соблюдением требований законодательства в области защиты персональных данных, предоставлять в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Иркутской области сведения о работниках (ФИО, домашний адрес, телефон), убывающих с вахты в места постоянного проживания, в целях дальнейшего перенаправления в ЦУКС (управление) Главного управления МЧС России по Иркутской области для обработки и направления в оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции Covid-19 на территории Иркутской области.";

подпункт 10 пункта 20 изложить в следующей редакции:

"10) организовать оказание услуг гражданам (требующих очного присутствия граждан) с условием обязательного ношения посетителями масок, с соблюдением требования социального дистанцирования (1,5 метра) в используемых для осуществления деятельности помещениях или, в случае оказания услуг в помещении площадью более 50 кв. метров, с нанесением разметки, позволяющей определить соблюдение требования социального дистанцирования и исключить контактирование между посетителями;".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня подписания, за исключением подпункта 1, абзацев второго - четвертого, шестого подпункта 2 пункта 1, которые вступают в силу с 7 июня 2020 года.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев







