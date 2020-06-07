Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Министр науки и техники КНР Ван Чжиган заявил, что Китай планирует сделать вакцину от коронавируса доступной для всех, после того как она будет создана и пройдет испытания.

"Когда вакцина будет готова к применению, мы выполним те обязательства, которые озвучил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и сделаем ее доступной всему миру", - заявил Ван.

В настоящее время, по его словам, в разработке у китайских ученых находятся пять видов вакцин, некоторые из них уже на стадии испытаний.

Как отметил замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй, Пекин сотрудничает в разработке вакцины и на других направлениях борьбы с коронавирусом с Россией.

"Мы будем следовать консенсусу, достигнутому руководителями двух стран, и продолжим углублять сотрудничество в борьбе с эпидемией, в том числе в сфере разработки и производства вакцины, - отметил Ма. - Так наши страны вместе внесут свой вклад в мировую борьбу с эпидемией".

В самом Китае уровень эпидемиологической опасности во всех провинциях, включая Цзилинь на северо-востоке страны, ослаблен со "среднего" до "низкого". За минувшие сутки в КНР выявлены 6 случаев заболевания и 5 бессимптомных носителей.