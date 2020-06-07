Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 4 июня 2020 года № 80-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса"

1. Продлить по 14.06.2020 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 №21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 №23-рг, от 26.03.2020 №28-рг, от 27.03.2020 №29-рг, от 31.03.2020 №32-рг, от 03.04.2020 №34-рг, от 06.04.2020 №36-рг, от 08.04.2020 №41-рг, от 09.04.2020 №42-рг, от 11.04.2020 №45-рг, от 14.04.2020 №47-рг, от 16.04.2020 №48-рг, от 25.04.2020 №55-рг, от 28.04.2020 №57-рг, от 11.05.2020 №62-рг, от 24.05.2020 №69-рг, от 29.05.2010 №73-рг).

2. Возобновить:

2.1. В муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса Беловском городском округе и Беловском муниципальном районе с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

деятельность объектов розничной торговли непродовольственными товарами;

оказание парикмахерских, маникюрных и педикюрных услуг;

оказание услуг по пошиву и ремонту одежды и обуви;

оказание услуг по изготовлению ключей, ремонту бытовой техники, химчистки;

оказание услуг по установке пластиковых окон, балконов, натяжных потолков;

оказание услуг фотосалонов.

2.2. В муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса Беловском городском округе, Беловском муниципальном районе, Калтанском городском округе, Междуреченском городском округе, Новокузнецком городском округе, Осинниковском городском округе:

работу торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных комплексов, торговых центров, торговых комплексов и иных объектов, имеющих на территории (в здании, строении и (или) помещении) совокупность торговых предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг, за исключением работы в них объектов общественного питания, кинозалов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе:

работа персонала в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки);

организация условий обработки рук кожными антисептиками для персонала и посетителей (диспенсеры с антисептиками на входе);

ограничение на предельное количество лиц, которые одновременно могут находиться в торговом зале (помещении) в зависимости от площади торгового зала (помещения), не более 1 человека на 4 квадратных метра;

соблюдение социального дистанцирования не менее 1,5 метра (с нанесением специальной разметки);

влажная уборка помещений, оборудования, санузлов каждые 2 - 3 часа с использованием дезинфицирующих средств с размещением графика уборки;

обеспечение масочного режима в помещениях, наличие средств индивидуальной защиты (масок) для реализации или бесплатной выдачи посетителям;

ограничение доступа к объектам общественного питания, кинозалам, детским игровым комнатам и детским развлекательным центрам, зонам отдыха.

2.3. В муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению оказание услуг организациями общественного питания, предоставляемых на открытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах), за исключением услуг по предоставлению кальянов для курения, проведения массовых мероприятий (банкеты, поминки), с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе:

расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 метра или расстановка перегородок между столами;

работа персонала в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки);

организация условий обработки рук кожными антисептиками для персонала и посетителей (диспенсеры с антисептиками на входе, предоставление по запросу посетителей антисептиков на стол);

использование одноразового меню;

обработка посуды и столовых приборов только в посудомоечных машинах, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65°С в течение 90 минут;

влажная уборка помещений, оборудования, столов, санузлов каждые 2-3 часа с использованием дезинфицирующих средств.

2.4. Тренировочный процесс кандидатов и членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса с обязательным проведением тестирования спортсменов, тренеров, специалистов, обслуживающего персонала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) до начала и по завершении тренировочных мероприятий на объектах, указанных в приложении № 2 к настоящему распоряжению.

2.5. Оказание услуг для индивидуальных занятий населением физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров (фитнес-залов), кроме бань, саун, бассейнов, при условии загрузки объектов спорта в объеме не более 25 процентов от единовременной пропускной способности и после проверки готовности с учетом соблюдения рекомендаций, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе:

обеспечение на входе в организацию (а в случае наличия отдельных входов для работников и для посетителей - на каждом таком входе) возможности обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов);

ограничение входа в спортивные сооружения лиц, не связанных с их деятельностью;

обслуживание по предварительной записи, с соблюдением дистанции 1,5 метра между посетителями, спортивным оборудованием путем нанесения сигнальной разметки в студиях групповых занятий, исходя из площади залов для занятия спортом (4 квадратных метра на 1 посетителя);

проветривание помещений каждые 2 часа или после окончания сеанса занятий;

обеззараживание воздуха замкнутых помещений бактерицидными ультрафиолетовыми рециркуляторами закрытого типа, разрешенными для применения в присутствии людей;

проведение влажной уборки всех помещений, в том числе мест общего пользования, спортивного инвентаря, скамеек, лежаков, с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия ежедневно 2 раза в день, туалетных комнат, контактных поверхностей тренажеров и дверных ручек - ежедневно каждые 2 часа.

использование работниками и посетителями физкультурно-спортивных организаций (в т.ч. фитнес-центров, фитнес-залов) перчаток и средств индивидуальной защиты органов дыхания - масок (одноразовых или многоразовых) со сменой каждые 2-3 часа или фильтрующего респиратора.

2.6. Показ кинофильмов находящимися на территориях муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса кинотеатрами и кинозалами в режиме летних кинотеатров под открытым небом при соблюдении следующих условий:

ограничение количества зрителей не более 50 человек одновременно;

с разметкой территории для обеспечения соблюдения посетителями социального дистанцирования не менее 1,5 метра;

ограничение количества сеансов не более 3 в день.

2.7. Деятельность библиотек, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, при соблюдении следующих условий:

исключение проведения массовых мероприятий;

соблюдение масочного режима (использование средств индивидуальной защиты органов дыхания) работниками и посетителями;

ограничение количества пользователей, находящихся в помещениях библиотек одновременно, при соблюдении социального дистанцирования из расчета не менее 20 квадратных метров на 1 человека и общего количества пользователей не более 100 человек в день;

ограничение времени пребывания пользователей в зонах абонементного обслуживания не более 20 минут;

проведение ежедневной уборки и дезинфекции помещений с применением зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к применению в Российской Федерации дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по применению в режимах, эффективных при вирусных инфекциях;

регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений;

обеззараживание помещений с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей.

2.8. С 10.06.2020:

2.8.1. Реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей стационарной организацией отдыха и оздоровления детей - обществом с ограниченной ответственностью "Санаторий Танай" (Промышленновский муниципальный округ) с соблюдением требований санитарного законодательства и методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 25.05.2020 № МР 3.1/2.4.0185-20 "Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19" при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего соответствие стационарной организации отдыха и оздоровления детей санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам для осуществления деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

2.8.2. Для групп детей, проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса, проведение мероприятий в природной среде с выполнением установленных санитарно-противоэпидемических мероприятий и противоэпидемических рекомендаций, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также с учетом следующих требований:

организация выходов групп детей в количественном составе 2 руководителя на 6 - 12 детей в походы продолжительностью не менее 4 дней с соблюдением требований к участникам и руководителям согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.12.2019 № 702/811 "Об утверждении общих требований к организации и проведению в природной среде следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами организованной группы несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных групп детей, проводимых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и длительности проведения таких мероприятий";

организация аварийного выхода с маршрута в населенный пункт в течение 2 суток;

сопровождающим и (или) руководителям групп иметь результаты иммунно-ферментного анализа на наличие антител к COVID-19, проведенного не позднее чем за 72 часа до выхода в походы;

при приеме пищи использовать одноразовую посуду, перед приемом пищи обеспечить обработку рук детей и руководителей дезинфицирующими средствами;

осуществлять ежедневную трехкратную термометрию с использованием бесконтактных термометров;

обеспечить контроль за наличием у ребенка документа о состоянии здоровья: сведений о прививках, о перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных, справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

в случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой осуществляется их незамедлительная изоляция, обеспечение защитными масками, выход с маршрута;

приготовление пищи осуществляется в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);

организовать обеспечение детей индивидуальными вкладышами в спальные мешки.

3. С 08.06.2020 образовательным организациям, предоставляющим дошкольное образование на территории Кемеровской области - Кузбасса, обеспечить работу в штатном режиме с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований, в том числе с соблюдением постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 "О проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания и пищеблоках образовательных организаций", от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19".

4. Профессиональным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, обеспечить организацию проведения государственной итоговой аттестации с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Государственная итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена может быть проведена в очной форме с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 "Организация работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19".

5. Организациям дополнительного образования, осуществляющим в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, организовать работу с детьми индивидуально либо малыми группами (не более 10 человек) с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19".

6. Организациям отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей, в том числе оздоровительным лагерям с дневным пребыванием детей, лагерям труда и отдыха для подростков, включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса, обеспечить подготовку к работе в соответствии с методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 25.05.2020 № МР 3.1/2.4.0185-20 "Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19".

7. Детским лагерям палаточного типа, включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса, обеспечить подготовку к работе с учетом санитарно-противоэпидемических мероприятий и противоэпидемических рекомендаций, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе:

организация размещения детей в палатках не более количества, определенного инструкцией по использованию палатки;

организаторам и персоналу лагеря смен иметь результаты иммуно-ферментного анализа на наличие антител к COVID-19, проведенного не позднее чем за 72 часа до начала смены;

организация смены продолжительностью не менее 5 дней;

формирование отрядов не более 15 детей с организацией дистанционного размещения группы палаток, в том числе отрядного места;

организовать обеспечение детей индивидуальными вкладышами в спальные мешки;

при организации питания во время смены руководствоваться рекомендуемым набором продуктов для походов согласно приложению № 6 к СанПиН 2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа", не осуществлять дозавоз продуктов питания в период проведения смены, за исключением лагерей, в которых организовано привозное горячее питание;

приготовление пищи осуществляется в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);

для организаций, в которых организовано привозное горячее питание, обеспечить передачу готовых блюд сотрудниками в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);

установление запрета на внешние контакты, а также выезды детей и взрослых во время проведения смены;

при приеме пищи использовать одноразовую посуду, перед приемом пищи обеспечить обработку рук детей и взрослых дезинфицирующими средствами;

осуществлять ежедневную трехкратную термометрию с использованием бесконтактных термометров;

обеспечить контроль за наличием у ребенка документа о состоянии здоровья: сведений о прививках, о перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных, справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

в случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой осуществлять их незамедлительную изоляцию до приезда законных представителей (родителей, опекунов) или приезда бригады скорой помощи.

8. Осуществлять перевозку детей в организации отдыха детей и их оздоровления, а также к местам проведения мероприятий в природной среде в соответствии с методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 25.05.2020 № МР 3.1/2.4.0185-20 "Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19".

9. Министерству здравоохранения Кузбасса, Министерству образования и науки Кузбасса с 08.06.2020 начать подготовку завершения работы обсерватора на базе государственного автономного учреждения дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Сибирская сказка" с обязательным проведением заключительной дезинфекции учреждения и камерной дезинфекции вещей и постельных принадлежностей силами специализированных организаций.

10. Рекомендовать главам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса:

10.1. Возобновить с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

10.1.1. Оказание услуг муниципальными учреждениями культуры согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению в режиме парка для прогулок, в том числе при соблюдении следующих условий:

закрытие музейных павильонов для посетителей;

закрытие доступа к водным объектам;

соблюдение посетителями социального дистанцирования не менее 1,5 метра;

оказание услуг организациями общественного питания на открытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах), а также навынос с учетом методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 30.05.2020 МР 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания;

исключение проведения массовых мероприятий.

10.1.2. Деятельность библиотек, находящихся в ведении муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, в том числе при соблюдении условий, указанных в подпункте 2.7 настоящего распоряжения.

10.2. Проверить готовность физкультурно-спортивных организаций (фитнес-центры, фитнес-залы) к оказанию услуг и приему посетителей на предмет соблюдения МР 3.1/2.1.0183-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)", иных санитарно-эпидемиологических требований.

11. Религиозным организациям при совершении религиозных обрядов и церемоний различных конфессий соблюдать следующие условия:

ограничение на участие в богослужениях, религиозных обрядах и церемониях, проводимых в помещениях религиозных организаций, лиц с высоким риском тяжелого течения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (населения старше 65 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабетом) с рекомендацией о предпочтительном проведении таких мероприятий на дому;

обязательное соблюдение масочного режима (использование средств индивидуальной защиты органов дыхания) в религиозных организациях;

соблюдение мер социального дистанцирования (не менее 1,5 метра между людьми) в помещениях и на территории религиозных организаций с нанесением соответствующей разметки;

соблюдение иных санитарных мер (регулярное проветривание помещений, использование устройств обеззараживания воздуха, антисептическая обработка рук при входе, регулярная дезинфекция киотов и предметов, используемых при совершении богослужений и религиозных обрядов, и другое);

проведение разъяснительной работы с населением;

исключение доступа посетителей в помещения религиозных организаций, в которых выявлены случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией среди священнослужителей.

12. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 №21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 №23-рг, от 26.03.2020 №28-рг, от 27.03.2020 №29-рг, от 31.03.2020 №32-рг, от 03.04.2020 №34-рг, от 06.04.2020 №36-рг, от 08.04.2020 №41-рг, от 09.04.2020 №42-рг, от 11.04.2020 №45-рг, от 14.04.2020 №47-рг, от 16.04.2020 №48-рг, от 25.04.2020 №55-рг, от 28.04.2020 №57-рг, от 11.05.2020 №62-рг, от 24.05.2020 №69-рг, от 29.05.2010 №73-рг) следующие изменения:

12.1. Абзац второй пункта 2, абзац третий подпункта 3.2, абзац третий подпункта 3.8 исключить.

12.2. Абзац первый пункта 9 дополнить словами ", а также адвокатов, осуществляющих свою профессиональную деятельность, при предъявлении удостоверения адвоката".

13. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.04.2020 №51-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.04.2020 №55-рг, от 17.05.2020 №63-рг, от 18.05.2020 №67-рг, от 29.05.2020 №74-рг ) изменение, исключив пункт 5.

14. Внести в пункт 5 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2020 №62-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 №21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 17.05.2020 №63-рг, от 18.05.2020 №67-рг, от 24.05.2020 №69-рг, от 29.05.2020 №73-рг) следующие изменения:

в абзаце первом слова ", за исключением:" исключить;

абзацы второй, третий исключить.

15. Внести распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.05.2020 №73-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2020 №78-рг) следующие изменения:

15.1. В подпункте 2.3:

в абзаце первом слова "фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов спорта," исключить;

в абзаце восьмом слова "фитнес-центрам (фитнес-залам) и другим объектам спорта," исключить;

абзац девятый исключить.

15.2. Абзац двадцать четвертый подпункта 2.5.1 изложить в следующей редакции:

"в случае выявления отдыхающих или персонала с повышенной температурой тела, а также с другими признаками острых респираторных вирусных инфекций, их необходимо незамедлительно изолировать и сообщить в медицинскую организацию. При выявлении больного с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) объем и перечень необходимых противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследование. В номере проживающего (после его госпитализации) специализированной организацией проводится дезинфекция всех поверхностей, включая кондиционеры, мебель и мягкий инвентарь (шторы, покрывала, подушки, одеяла и др.). Кроме того, проводится дезинфекция предприятия-организатора питания (пищеблок). Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, санузлов".

15.3. Абзацы второй, третий пункта 4 изложить в следующей редакции:

"физкультурно-спортивным организациям (спортивным школам, спортивным школам олимпийского резерва, училищам олимпийского резерва), детско-юношеским спортивным школам возобновить организацию тренировочного процесса в спортивных залах, плавательных бассейнах, на ледовых аренах;

организацию тренировочных мероприятий профессиональных спортивных клубов, спортивных федераций и физкультурно-спортивных организаций независимо от форм собственности.".

15.4. Абзац третий пункта 12 исключить.

16. Внести в подпункт 1.2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2020 №78-рг "О снятии отдельных ограничений в Анжеро-Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.05.2020 №73-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" следующие изменения:

в абзаце первом слова "фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов спорта," исключить;

в абзаце восьмом слова "фитнес-центрам (фитнес-залам) и другим объектам спорта," исключить.

17. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

18. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

19. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев





Приложение № 1 к распоряжению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 4 июня 2020 г. № 80-рг

Перечень муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, в которых возобновлено оказание услуг организациями общественного питания, предоставляемых на открытом воздухе

1. Беловский городской округ

2. Беловский муниципальный район

3. Калтанский городской округ

4. Краснобродский городской округ

5. Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ

6. Новокузнецкий муниципальный район

7. Осинниковский городской округ

8. Прокопьевский муниципальный округ

9. Тяжинский муниципальный округ





Приложение № 2 к распоряжению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 4 июня 2020 г. № 80-рг

Перечень объектов, на которых возобновлена организация тренировочных мероприятий кандидатов и членов спортивных сборных команд России и Кемеровской области - Кузбасса

1. Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение "Губернаторская женская гимназия-интернат" (Кемеровский муниципальный округ).

2. Государственное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва Кузбасса по спортивной гимнастике имени И.И.Маметьева" (Ленинск-Кузнецкий городской округ).

3. Государственное профессиональное образовательное учреждение "Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва" (Ленинск-Кузнецкий городской округ).

4. Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение "Спортивная школа №1" (город Кемерово).

5. Муниципальное бюджетное учреждение "Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда" (Таштагольский муниципальный район).

6. Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа Крапивинского муниципального округа" (Крапивинский муниципальный округ).

7. Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта "Объединенный спортивно-оздоровительный комплекс "Томусинец" (Междуреченский городской округ).

8. Общество с ограниченной ответственностью Санаторий "Кедровый Бор" (Кемеровский муниципальный округ).

9. Общество с ограниченной ответственностью "Космос" (Прокопьевский муниципальный округ).

10. Общество с ограниченной ответственностью "Елена", (Таштагольский муниципальный район).

11. Общество с ограниченной ответственностью "Горная Саланга" (Тисульский муниципальный район).

12. Общество с ограниченной ответственностью "Грин" (Таштагольский муниципальный район).

13. Общество с ограниченной ответственностью "Гостиничный комплекс "Берлога" (Новокузнецкий городской округ).





Приложение № 3 к распоряжению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 4 июня 2020 г. № 80-рг

Перечень муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, возобновляющих оказание услуг посетителям

1. Муниципальное автономное учреждение "Музей-заповедник "Красная Горка" (город Кемерово).

2. Муниципальное бюджетное учреждение "Этноэкологический (экомузей) заповедник "Тюльберский городок" (Кемеровский муниципальный округ).

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей-заповедник "Мариинск исторический" (Мариинский муниципальный район).

4. Мемориально-православный комплекс "Память" (Мариинский муниципальный район).

5. Муниципальное автономное учреждение культуры "Музей-заповедник "Кузнецкая крепость" (Новокузнецкий городской округ).

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей-заповедник Трехречье" с филиалом "Экомузей "Тазгол" (Таштагольский муниципальный район).







