"Локомотив" спасся от поражения в товарищеском матче с "Динамо"

Сегодня в Черкизово в закрытом режиме состоялась товарищеская встреча "Локомотива" с "Динамо". Дерби завершилось ничьей - 1:1.

В отличие от соперника, "железнодорожники" выставили оптимальный состав. С первых минут вышли такие игроки как Гилерме, Ведран Чорлука, Алексей Миранчук, Гжегож Крыховяк. Для сравнения - у "бело-голубых" в стартовом составе в полузащите вышли Максим Данилин и Игорь Школик.

"Локомотив" мог повести уже в первом тайме, но Миранчук не реализовал пенальти. В начале второй половины "Динамо" открыло счет: с передачи Артура Юсупова отличился Кирилл Панченко. Впрочем, хозяевам удалось уйти от поражения. Им помог в этом защитник "бело-голубых" Владимир Рыков, отправивший мяч в собственные ворота.

Напомним, что сезон в Премьер-лиге возобновится 19 июня. В рамках 23-го тура "Локомотив" примет "Оренбург" (21 июня), а динамовцы в тот же день сыграют в гостях с "Краснодаром".