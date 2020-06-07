Митрополит Иларион рассказал о новых правилах посещения храмов

В праздник Святой Троицы (Пятидесятницы), отмечаемой 7 июня, глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион рассказал о новых правилах для прихожан, приходящих на службу в храмы.

Иларион сообщил о том, что открывшиеся накануне Троицы храмы ввели целый ряд санитарных правил, соблюдение которых продиктовано борьбой с коронавирусной инфекций. После двух вынужденных месяцев самоизоляции теперь каждый может ходить в церковь, но войти в нее можно, только надев маску. Служащие обязаны выдать медицинскую маску, если прихожанин пришел без нее. Второе обязательное условие - на каждого прихожанина должно приходиться не менее четырех индивидуальных квадратных метров площади. Как сообщил Иларион, для каждого храма посчитано примерное количество прихожан и нанесены разметки. Тем, кому не хватило места внутри, предлагается слушать трансляцию на улице.

Целование икон в некоторых храмах (по решению местных настоятелей) отменяют. Часть храмов решили проблему иначе - после каждого прикосновения к иконе ее будут протирать спиртовой салфеткой, как и ложку на причастии.

Вместе с тем Иларион, несмотря на постепенное возобновление работы храмов, в эфире программы "Религия и мир" телеканала "Россия 24" попросил в первую очередь пожилых людей "не спешить и пока оставаться дома".