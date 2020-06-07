Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль

Может ли сотрудник ГИБДД наказать водителя за то, что тот неправильно покинул свой автомобиль? Оказывается, такое возможно. И каждый автомобилист должен знать о том, как правильно действовать, когда он вышел из-за руля машины. Ведь этот нюанс четко описан в правилах дорожного движения.

В пункте 4.1. Правил дорожного движения говорится, что при движении по краю проезжей части пешеход обязан идти навстречу движущемуся потоку автомобилей.

Логично, что водитель, который остановил автомобиль на краю дороги и вышел из него, стал пешеходом. И в этом случае он должен действовать так, как от него это требует пункт 4.1. ПДД, то есть обходить свой автомобиль сзади, чтобы видеть встречный поток автомобилей. Очевидно, что, двигаясь так, водитель менее рискует, ведь в этом случае он может своевременно заметить потенциальную опасность и правильно отреагировать на нее.

Что же касается взысканий за нарушение правил для пешеходов, то в КоАП для этого есть две статьи. По статье 12.29 пешехода, который нарушил правила дорожного движения, могут наказать штрафом в размере 500 рублей. Однако иногда такой нарушитель может отделаться простым предупреждением.

Если пешеход нарушил правила (статья 12.30 КоАП) и тем самым создал помехи для движения транспортных средств, то наказанием для него становится штраф в размере 1000 рублей. В той же статье говорится о том, что, если нарушение повлекло по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, то пешеход-нарушитель должен будет выплатить штраф в размере 1000-1500 рублей.

Правило высадки из автомобиля незамысловато, его просто запомнить и не нарушать. Тем более, что такое небольшое правило поможет водителю обезопасить себя не только от необходимости платить штрафы, но и исключить дополнительные риски для его безопасности на дороге.