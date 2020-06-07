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07.06.2020,  
13:45
Текст:  Антон Валагин

Названы потенциальные покупатели танка "Армата"

Российский революционный танк Т-14 "Армата" получил необходимые для поставок за рубеж документы и формирует экспортный облик. Специалисты решают, какие конструкции и технологии можно продавать иностранцам, а что останется исключительно для армии России. Ранее глава Мипромторга РФ Денис Мантуров заявил, что интерес к машине за границей есть - несмотря на то, что подробные характеристики танка пока держатся в секрете.

- Т-14 дорогой танк. Высокая цена обусловлена не только передовой конструкцией, но и циклом дополнительных испытаний, модернизации, - объяснил министр одну из причин, по которой "Армата" пойдет на экспорт уже в 2021 году - после поставок в войска двух батальонов, заказанных Минобороны РФ. MilitaryWatch назвал пять потенциальных покупателей российской машины.

Индия была главным иностранным заказчиком уральских танков предыдущего поколения: Т-72 и Т-90. Провал программы собственного танка "Арджун" (она отстала от графика как минимум на 10 лет и не соответствует заданным параметрам) позволяет предположить, что и в обозримом будущем индийская армию будет вооружаться российской бронетехникой. В связи с модернизацией бронетанковых подразделений Нью-Дели заказал 464 Т-90, а хорошо защищенная и технологически продвинутая "Армата" сможет стать идеальной машиной для Индии на фоне развития противотанковых средств в Пакистане и китайского танка Type 99, сравнимого с Т-90.

Фото: Nigerian Army
Гантрак из подбитого БТР: вьетнамский опыт пригодился в Африке

Беларусь на протяжении многих лет является крупным заказчиков передовых российских разработок в области вооружений - таких как зенитные комплексы С-400 и истребители Су-30СМ. Однако танковые подразделения западного соседа РФ укомплектованы старыми версиями Т-72: из 550 машин лишь менее двух десятков модернизированы до версии Т-72Б3. Меж тем соседняя Польша развертывает южнокорейские танки K2 Black Panther, а размещение там контингента США добавит к ним и M1 Abrams.

Алжир не имеет опасных соседей со значительным техническим потенциалом, его армия располагает 600 Т-90, 800 Т-72 ранних версий, а также Т-62 и Т-55. Однако приобретение Т-14 остается вероятным в долгосрочной перспективе - новейшие машины еще более упрочат превосходство алжирской армии в Африке. Эта страна модернизирует свои вооруженные силы с тех пор, как нападение НАТО на соседнюю Ливию привело к свержению там правительства. Одной из причин быстрого поражения стало полной пренебрежение Триполи нуждами своей армии. Поэтому танк "Армата" - наряду с самолетами следующего поколения, крылатыми ракетами и системами ПВО, - вероятно, войдет в состав алжирской армии в следующем десятилетии.

Фото: Rob Schleiffert/Wikimedia.org
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Вьетнам, как и Индия, стремится приобретать новейшие российские боевые системы: от танков до подлодок, - чтобы сохранить паритет с Китаем. Будучи крупным заказчиком Т-90, Вьетнам будет серьезно рассматривать покупку Т-14, поскольку китайские противотанковые средства и танки Type 99A могут всерьез угрожать Т-90С.

После того, как в 2013 году в Египте было свергнуто прозападное правительство исламистов, страна стала крупным покупателем российского вооружения, разместив заказы на истребители МиГ-29М и Су-35, ударные вертолеты Ка-52, зенитные комплексы С-300В4 и "Бук-М2". Поскольку соседний Израиль располагает танком Merkava IV с очень хорошей защитой, Египет может рассматривать Т-14 в качестве альтернативы или партнера Т-90. Бронетанковые части Каира являются одними из крупнейших в мире (2500 машин), но оснащены они в основном устаревшими M1A1, M60A3 и Т-62.

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