Перенесший коронавирус футболист "Спартака" Бакаев вернулся к тренировкам

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев, у которого ранее был выявлен коронавирус, поправился и возобновил тренировки, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.

О заражении игрока стало известно 23 мая - спустя сутки после того, как "Спартак" вышел из карантина. Впоследствии он переносил болезнь дома.

На неделе Бакаев сдал два отрицательных ПЦР-теста в промежутке 24 часов, что свидетельствует о его выздоровлении. В воскресенье утром полузащитник прошел тестирование на беговой дорожке, а после обеда провел первое индивидуальное занятие под руководством тренером по физподготовке.