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07.06.2020 19:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали дела об изнасиловании

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Потерпевшая по скандальному делу об изнасиловании экс-дознавательница из Уфы дала откровенное интервью телекомпании НТВ, в котором рассказала о своей версии произошедшего. В телестудии молодая женщина заявила, что будет бороться за свое честное имя.

Фото: iStock
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Напомним, что в октябре 2018 года она обвинила троих высокопоставленных сотрудников полиции в изнасиловании. В декабре 2019 года Кировский районный суд приговорил обвиняемых к реальному лишению свободы на срок от семи до восьми лет. Такое решение не устроило ни одну из сторон. В итоге Верховный суд Башкирии отменил предыдущий приговор, полностью оправдав двоих подсудимых и снизив третьему срок заключения до четырех лет.

Вероятно, после этого молодая женщина решила выступить на телевидении и рассказать о новых деталях этой истории.

В телестудии она сообщила, что на вечеринку, которая проходила в отделе по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району ее привезли на служебной машине. По словам молодой женщины, ее вынудили приехать туда - это был приказ вышестоящего руководства. Экс-дознавательница заявила: ей не дали уйти. Теперь она будет оспаривать решение Верховного суда РБ.

- Это зверское преступление совершили трое, и я всегда буду говорить об этом. Потому что я это пережила. Я борюсь за себя, за свое имя, за своих родителей, - заявила молодая женщина журналистам.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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