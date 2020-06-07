Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали дела об изнасиловании

Потерпевшая по скандальному делу об изнасиловании экс-дознавательница из Уфы дала откровенное интервью телекомпании НТВ, в котором рассказала о своей версии произошедшего. В телестудии молодая женщина заявила, что будет бороться за свое честное имя.

Напомним, что в октябре 2018 года она обвинила троих высокопоставленных сотрудников полиции в изнасиловании. В декабре 2019 года Кировский районный суд приговорил обвиняемых к реальному лишению свободы на срок от семи до восьми лет. Такое решение не устроило ни одну из сторон. В итоге Верховный суд Башкирии отменил предыдущий приговор, полностью оправдав двоих подсудимых и снизив третьему срок заключения до четырех лет.

Вероятно, после этого молодая женщина решила выступить на телевидении и рассказать о новых деталях этой истории.

В телестудии она сообщила, что на вечеринку, которая проходила в отделе по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району ее привезли на служебной машине. По словам молодой женщины, ее вынудили приехать туда - это был приказ вышестоящего руководства. Экс-дознавательница заявила: ей не дали уйти. Теперь она будет оспаривать решение Верховного суда РБ.

- Это зверское преступление совершили трое, и я всегда буду говорить об этом. Потому что я это пережила. Я борюсь за себя, за свое имя, за своих родителей, - заявила молодая женщина журналистам.