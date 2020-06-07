На очистку норильских рек от дизтоплива могут уйти месяцы

Окончательная причина, почему прохудился огромный резервуар, рассчитанный на 30 тысяч кубометров, еще не названа. В ряде СМИ сообщалось, что коррозия всему виной, из-за нее резервуар для нефтепродуктов проржавел настолько, что дал течь. Это версия анонимных телеграмеров, которая активно вбрасывалась в СМИ с самого начала, считают в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). "Ржавая поверхность" это одно, "проржавевшие насквозь" - совсем другое, пояснили "РГ" в ведомстве. И подчеркнули, что окончательные выводы о причинах аварии будут известны, когда комиссия завершит работу.

Напомним, 29 мая в Норильске из резервуара на территории ТЭЦ-3 выплеснулось около 21 тысячи тонн дизельного топлива. Электростанция принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), дочернему предприятию "Норильского никеля". По данным Росприроднадзора, 6 тысяч тонн попало в грунт, еще 15 тысяч тонн - в воду.

Большая часть оборудования на площадке по хранению дизельного топлива датировалась 1979-1980 годами, сообщает РБК. А в пресс-службе компании "Норникель" отметили, что опоры служили более 30 лет без нареканий. В Ростехнадзоре "Российской газете" подтвердили: сооружения на ТЭЦ-3 эксплуатируются с 1985 года и добавили, что аварийный резервуар с 2016 года был на капремонте, поэтому проверять его законных оснований не было. "О том, что резервуар начали использовать, залив в него дизтопливо, нас не уведомили. Возможно, наша проверка помогла бы избежать катастрофы", - отметили "РГ" в ведомстве.

Сразу же после ЧП руководство региона и НТЭК главной причиной произошедшего назвали аномально теплую погоду, которая растопила вечную мерзлоту. И под одним из "танков" просела опора. Насколько серьезно можно относиться к этим доводам, "Российская газета" поинтересовалась у доктора технических наук, ведущего специалиста в области инженерного мерзлотоведения, бывшего директора Института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН Рудольфа Чжана.

6 тысяч тонн дизельного топлива попало в грунт, еще 15 тысяч тонн - в воду

- Проблема устойчивости таких резервуаров в инженерном мерзлотоведении действительно существует. Обычно это связано с нарушением устойчивости основания, - отметил Рудольф Владимирович. Криогенные процессы, происходящие в грунте, могут разрушить и скальные породы. А уж резервуар и тем более. Правда, сейчас очень модно все списывать на вечную мерзлоту. Вполне допускаю, что были нарушены нормы и правила эксплуатации объекта, что тоже не стоит сбрасывать со счетов. Меня настораживает, что если 30 лет сооружение работало и вдруг в одночасье случилась авария, все сразу начали списывать на вечную мерзлоту. Инженеры должны внимательно исследовать состояние оболочки этого резервуара.

Вместе с тем Рудольф Чжан уверен, что несущая способность вечномерзлых грунтов при оттаивании резко меняет свои прочностные свойства. Уже не первый год в арктических районах наблюдается глобальное потепление, выразившееся в росте среднегодовых температур, что серьезно сказалось на устойчивости гражданских и промышленных объектов. В среднем в Арктике стало теплее на 1,5-2 градуса, а в Якутии - на 3 градуса. "Все это привело к глубине сезонного протаивания мерзлых грунтов, - отметил Чжан.

Генпрокуратура предварительной причиной разгерметизации резервуара с дизельным топливом назвала просадку грунта и бетонной площадки под ним.

А что сейчас происходит в зоне поражения? По последним данным МЧС, в районе рек Амбарная и Далдыкан собрали более семисот тонн "водонефтяной" смеси. Обработан береговой грунт на площади почти в 15 тысяч квадратных метров. Основной объем разлившегося дизеля пришелся на Амбарную. Очевидцы говорят, что набранная из нее вода сейчас может гореть. Пятно остановили заградительными бонами, но выше них Амбарная фактически уже мертва.

- Удар пришелся на ихтиофауну. В Далдыкане обитает в основном гольян, но в Амбарной это уже чир, пелядь, хариус, щука. Теперь говорить о рыбе в этих реках мы уже можем в прошедшем времени, - констатирует эколог, член Общественного совета Росводресурсов Александр Колотов. И добавляет: "Уже ясно, что весь объем попавшего в водные объекты дизельного топлива собрать не удастся. Выставленные боновые заграждения хорошо работают с нефтью, но в случае с продуктом нефтепереработки - дизтопливом - они не так эффективны. Часть дизтоплива растворяется в воде, часть интенсивно испаряется, загрязняя еще и воздух. Приоритетной задачей сейчас должно быть сдерживание и локализация разлива в пределах уже загрязненной реки Амбарная, чтобы не допустить массированного загрязнения озера Пясино и истока реки Пясина, где расположены нерестилища ценных видов рыб и места гнездования краснокнижных птиц.

Еще один вопрос - куда девать собранное дизтопливо? Пока оно сливается во временные емкости по берегам реки, но это промежуточное решение.

- Спасатели механическим методом собирают топливо с поверхности. За одну рабочую смену выходит около тридцати тонн нефтепродуктов. В сутки - 60 тонн. Эксперты говорят, что в реки попала половина разлитого топлива - около десяти тысяч тонн. Очевидно, что при таких темпах сбора на это уйдет не две недели, а около шести месяцев, - уверен исполнительный директор открытой экологической платформы "Российские Зеленые" Сергей Шахматов.

От идеи сжигать такой колоссальный объем дизтоплива прямо на месте, похоже, отказались окончательно (и это радует). Теперь звучат предложения либо построить трубопровод чуть ли не до Норильска для перекачки собранного дизтоплива на утилизацию, либо дождаться зимы и вывезти временные емкости уже по зимнику. И в том, и в другом случае, по мнению Александра Колотова, существует проблема вторичного загрязнения: насколько тщательно будет обеспечена герметичность перекачки дизтоплива по временному трубопроводу или герметичность длительного хранения во временных емкостях в условиях сурового климата с возможными резкими перепадами температур.

- Если подобные инциденты происходят на судоходных морских или речных участках, к месту аварии могут подойти специальные суда, чтобы утилизировать загрязнения. Мы такой возможности не имеем. Доставка людей и техники сейчас проводится в основном вездеходами и вертолетами. Отдельного решения требует вопрос утилизации столь большого объема собранных нефтепродуктов, - завил председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин.

Спасательные работы осложняет сильный ветер, который может угнать пятно в другую сторону, еще больше "размазать" его по акватории. Потому спасателям приходится постоянно быть наготове. При этом представляется маловероятным, что что удастся уложиться в заявленные первоначально сроки ликвидации загрязнения - 14 июня.

По словам главы Росприроднадзора РФ Светланы Радионовой, проверка НТЭК должна завершиться 26 июня. К этому моменту будет подсчитан ущерб.