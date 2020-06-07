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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликовано видео горящей нефтяной скважины в Иркутске

Текст: Екатерина Дементьева

Сегодня в Усть-Кутском районе Иркутской области ожидают прибытия противотанковой 100-миллиметровой пушки МТ-12 "Рапира", которую Минобороны отправило из Самарской области военной авиацией. Пушка нужна для тушения горящей нефтяной скважины.

Как отмечает пресс-служба областного правительства, пожар на скважине Аянского нефтяного месторождения в Усть-Кутском районе длится уже неделю. За ситуацией следит комиссия по ЧС, в которую вошли представители регионального правительства, Иркутской нефтяной компании - оператора месторождения, структур МЧС и надзорных органов, а также собственника месторождения и компании Юграпромбезопасность, которая специализируется на фонтанной безопасности месторождений.

Фото: Пресс-служба "Норникеля"/РИА Новости
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Как поясняют специалисты, горит устье скважины. Начальник управления производственной безопасности ООО "ИНК" Андрей Богданов сообщил что, ЧП произошло 30 мая из-за разгерметизации соединительного шланга - нефтегазовая смесь попала на распределительную коробку и загорелась.

Чтобы закрыть скважину, нужно сбить фонтанную арматуру. Для решено привлечь артиллеристов - конструкцию будут сбивать выстрелами. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратился к Минобороны с просьбой направить артиллерийскую установку на север области. Накануне ее отправили в регион. Сегодня, в воскресенье, ожидается ее прибытие. Завтра, по прогнозам специалистов, пожар будет потушен.

Пострадавших в результате пожара нет. Огонь не угрожает лесу и населенным пунктам, ближайший из которых находится дальше 100 километров от месторождения.Экологический ущерб пока неизвестен, его будут устанавливать после устранения ЧП.

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